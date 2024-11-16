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娛樂 最新消息

曹蘭「隱居台東多年」近況曝光！竟成水果攤老闆娘

〔記者蕭方綺／台北報導〕張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒等人主演的都會愛情電視劇《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中，重新尋找、學習愛人的能力，除了高顏值的男女主角，配角們同樣吸睛，倪安東以昔日帥氣模樣回歸小螢幕，還有好久不見的曹蘭和資深音樂人包小松。

曹蘭在電視劇《不愛，愛》飾演水果攤老闆。（良人行、東森電視提供）曹蘭在電視劇《不愛，愛》飾演水果攤老闆。（良人行、東森電視提供）

有「最美學姐」之稱的女主角韓寧，在《不愛，愛》中飾演天才甜點師郭佳兒，24歲仍然母胎單身，也是「愛無能」的標準代表，因為恐懼被愛，而拒愛情於千里之外。在劇中點出她有「超級味覺」的關鍵水果攤，裡面的老闆娘正是隱居台東的曹蘭，她的出現讓觀眾眼睛為之一亮。

同樣是關鍵人物的還有包小松，他在戲中就是「小松老師」，一語道破陳語安飾演的DJ「應該從愛的伊甸園走出來」，犀利點評一如他的風格特色，完全就是本色演出。

張軒睿（左）、韓寧主演《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中，重新尋找、學習愛人的能力。（良人行、東森電視提供）張軒睿（左）、韓寧主演《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中，重新尋找、學習愛人的能力。（良人行、東森電視提供）

而《不愛，愛》除了有張軒睿領銜主演，另外兩大雙帥同樣吸睛。外籍主廚正是久未在偶像劇中露臉的倪安東，與陳語安大演曖昧對手戲。

另一位擅長心理學的餐廳員工，則是剛演完BL影集《某某》的曾向鎮，這次他以超乎常人的理性，為劇情製造笑料，讓觀眾看到他發揮演技的另外一面。《不愛，愛》於11／17起每週日晚間8點在東森戲劇台連播兩集，LINE TV每週日晚上10點上架。

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