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全身都是疤！李文儀自爆罹怪病 被迫離開主播台

2017/08/16 11:23

李文儀休息3年多，近期復出主播台。（翻攝自李文儀臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕李文儀暫離主播台3年多，近期重返崗位，入主三立電視，外傳離開舊東家另有隱情，她坦承先前飽受過敏之苦，全身上下都是疤痕，僅剩腿能見人，休息3個月，狀況仍未好轉，經思考後，才會決定辭職專心休養。

李文儀透露先前飽受過敏之苦，全身上下都是疤痕。（翻攝自李文儀臉書）《聯合報》報導，李文儀離開TVBS後，休息3年多，近日選擇三立重新出發，外界認為離開舊東家內情不單純，她仍感謝前公司的栽培，同時澄清「「當時我留職停薪3個月，身體過敏狀況都沒有好轉，全身上下都是疤，只剩腿可以見人。」她不禁問自己：「這一切值得嗎？」隨後果斷決定辭職。

李文儀透露，目前過敏情況已獲得控制，但眼睛卻出現抓不住焦距的問題，視線有如散光失焦，現仍靠眼藥水治療，對於上班第一天，便被媒體跟拍，李文儀感到相當無奈，她坦言，因時常被跟拍的關係，感情狀況多少受到影響，現在尋找另一半，只希望雙方能好好相處，至於婚姻，她則說：「我也不知道做好準備了沒，也許緣分到了、遇到對的人就會結婚。」

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