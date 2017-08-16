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（影音）驚！塞班島搞多夜情 陳百潭揭不婚原因

2017/08/16 08:26

陳百潭自豪長不差，坦言這些年有不少露水姻緣。（華特提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的台語歌手陳百潭，自27歲與前妻離婚後，至今堅持保持「單身」狀態，他平常最愛一人飛到觀光勝地塞班島度假，至於是否常有豔遇上門？陳百潭大方招認：「人總是有七情六慾吧，何況我也長得不差。」坦言露水姻緣真的不少。

曾寫下《愛拼才會贏》、《酒國英雄》等台語經典的陳百潭，復出歌壇10多年，卻只要當黃金單身漢，原因竟是害怕又走入婚姻，不敢隨便給女人承諾。他笑說偶爾有對象談談情就好，這些年他常到國外散心，碰到心儀對象只有「幾夜情」也無所謂，態度相當大方。

陳百潭推出全新專輯《歡喜酒》。（華特提供）有趣的是，陳百潭當年買醉喝到吐，寫下了夯曲《酒國英雄》，要紀錄喝醉的感受，說到新歌《歡喜酒》，其實也是在酒店得到的創作靈感，陳百潭談到：「有次玩瘋到只剩一條內褲，小姐差一點讓我全都曝光了。」他稱多陪朋友去交際應酬，就算被脫褲還得顧形象，不太好意思生氣。

（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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