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《正念》談生死揪心 方季惟觀影憶亡母淚崩

2017/08/16 08:23

方季惟看完《正念的奇蹟》感動落淚。（安可提供）〔記者許世穎／台北報導〕昔日玉女歌手方季惟與金鐘戲后柯佳嬿昨抽空欣賞電影《正念的奇蹟》，上個月遭逢母喪的方季惟雖已修佛多年、看淡世事，但看到電影中一場「一行禪師」談生死的橋段，仍當場淚崩；柯佳嬿則透露一直對佛學感興趣，沒想到竟被電影感動落淚，還將面紙分給旁邊的觀眾，害自己差點不夠擦眼淚。

「正念」在全球已蔚為風潮，不僅早早獲得科學證實能夠提升工作效率，還能達到減壓效果，包括Google、臉書等大企業都趨之若鶩。電影《正念的奇蹟》深入一行禪師所創立、位於法國的「梅村禪修中心」，並由《奇異博士》班尼迪克康柏拜區擔任旁白，一探大師與弟子們的信仰及以「正念」為核心的生活方式。

柯佳嬿聽說電影《正念的奇蹟》的旁白是「奇異博士」班尼迪克康柏拜區，特來欣賞。（安可提供）方季惟多年前就看過一行禪師的著作，昨一出影廳因感動而起的雞皮疙瘩都還沒消去，就大讚電影：「每個畫面都在說（佛）法。」觀影期間更數度落淚；柯佳嬿也大受電影感動，認為《正念的奇蹟》溫暖、寧靜，充滿深入心裡的力量！電影9月1日在台上映。

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