一個小職員就可以搞台灣 鄭弘儀提陰謀論「是匪諜怎麼辦？」

鄭弘儀。（三立）

〔記者洪素津／台北報導〕鄭弘儀直播錄製廣播節目《寶島全世界》遇到停電，鄭弘儀緊急在臉書上PO出相關聲明，讓收聽直播的人了解狀況，而今日午後全台災情不斷，各地陸續出現停電狀況，鄭弘儀表示這次的停電顯示出我國國安問題，隨便一個職員就可以把台灣搞得天翻地覆，直呼「萬一是匪諜怎麼辦？」

鄭弘儀稍早表示「這是我跑新聞30年來，最嚴重的停電事件。這波停電會造成產業界巨大損失，各界勢必會檢討小英政府的電力政策，台電董事長和經濟部長明天可能要捲舖蓋走人。」晚間台電緊急開記者會說明是「人為疏失」，對此鄭弘儀擔心說且提出陰謀論「台電說是人為疏失，不過一個職員會把日常的事情搞成這樣嗎？這個國家太脆弱了，萬一那人是匪諜該怎辦？」鄭弘儀澄清「我不是說那工人是匪諜，我認為搞不好是被唆使，因為有人想看到我們國家應變該怎辦。」

鄭弘儀以個人闖蕩社會多年的看法，「一個職員就可以把全台搞成這樣？也許是駭客搞的，太令人匪夷所思，這國家太脆弱，若真是人為疏失，造成民間企業這樣慘重的災損，企業雖可依法向國家求償，問題金額這麼龐大，國家也賠不起。」