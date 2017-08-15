賀！EXO再創紀錄 專輯第四度銷量破百萬

EXO對新專輯快速達百萬張銷售量感到不可置信。（翻攝自EXO臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓人氣男團EXO於上月18日推出第四張正規專輯《The War》，才短短24天就突破百萬張銷量，而且這也是EXO第四次衝破百萬銷量，真的很厲害。

EXO所屬的SM事務所表示，《The War》在這個月的11日銷量就已經超過101萬張了。連EXO開心說：「專輯推出不到一個月就能突破100萬張，真的難以置信，因為粉絲們才能有這麼好的成績。」他們也承諾未來也會用感謝的心繼續努力，展現更多好的音樂和演出，報答粉絲的愛。

EXO專輯發行短短24天就破了百萬張記錄。（翻攝自EXO臉書）

粉絲們看到EXO專輯銷售成績亮眼，開心得不得了，大讚他們是「記錄製造機」。EXO上一張專輯銷售量同樣突破一百萬張，不過上回達到紀錄的時間是102日，這次足足快了4倍，難怪他們超開心。

這樣就結束了嗎？當然不可能。EXO宣傳還沒完結，他們已經預告，接著將會透過應用程式V Live公開稍早在美國拍攝的真人秀。

EXO將會透過V Live公開在美國拍的真人秀。（翻攝自EXO臉書）