《復聯4》正式開拍！導演PO這張圖暗示...

導演羅素兄弟在臉書上宣告《復仇者聯盟4》已經正式開拍。（翻攝自QuirkyByte）〔記者陳昱均／綜合報導〕將集結超過60名漫威超級英雄角色的漫威新片《復仇者聯盟3：無限之戰》，在不久前才剛殺青，也才在上月中舉辦的「D23 Expo博覽會」（D23 Expo）以及「聖地牙哥國際動漫展」（San Diego Comic Con）公開了最新精彩預告，令人引頸期盼。而導演喬羅素當時才在聖地牙哥國際動漫展上透露：「這真是太瘋狂了，我們在一周前才剛殺青第一部，而再隔2周後又要接著拍攝第二部，真的是超狂的行程！」劇組在經過短短1個月左右的休息與調整後，現在也已經正式開始拍攝《復仇者聯盟4》，羅素兄弟昨天（11日）更直接在臉書上PO照，給予所有對劇情感到好奇的影迷們一點點小小的劇透，引發熱烈討論。

羅素兄弟昨天在臉書PO出一張紫色手套比著數字「4」的照片，宣告《復仇者聯盟4》正式開拍。（翻攝自羅素兄弟臉書）羅素兄弟昨天在臉書上PO出一張缺了拇指、看起來像是在比著數字「4」的紫色手套照片，並寫道：「開始那個結束（Beginning the end）」，正式宣告《復聯4》這個宣告漫威「第三階段」結束的片，已經正式啟動開拍；雖然《復聯4》因為漫威總裁凱文費奇怕會劇透，而到現在都還未對外公開《復聯4》的副標題究竟是什麼，不過從羅素兄弟PO出的紫色手套照片中，應該還是可以猜到在該片裡大反派「滅霸」薩諾斯仍有相當吃重的戲份。而就在《復聯4》宣告開拍之時，昨天恰巧也有網友幸運在機場巧遇飾演「酷寒戰士」一角的男星賽巴斯汀斯坦，就被不少粉絲揣測很有可能是要直接飛往亞特蘭大的片場去進行拍攝，演員群方面也似乎都做好準備要再次回歸演出。

就在《復仇者聯盟4》宣告開拍之時，剛好有幸運網友在機場偶遇「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦，被認為應該是要飛往片場準備開始參與拍攝。（翻攝自Instagram）導演之一的喬羅素上月在聖地牙哥國際動漫展上接受《ComicBook.com》訪問時，才對《復聯3》與《復聯4》這2片的相同與相異之處做出解釋，說道：「它們規模都很大，而讓這2部片有著明顯的區別則是十分重要的，要讓它們對觀眾來說是擁有不同調性、不同劇情、不同驚喜的2部片」，透露他們十分努力在讓這2部採取「背靠背」式拍攝、劇情方面也有所連結的片子，能夠各自獨立、展現不同特色；而親口證實自己至少會繼續演到《復聯4》才考慮下一步的「美國隊長」克里斯伊凡，先前也透露《復聯3》與《復聯4》這2部片將會「總結一切」，呼應了羅素兄弟昨天在臉書上的說法，讓人對劇情更加好奇了。

導演喬羅素認為讓《復聯3》與《復聯4》各自獨立、有著明顯的區別是十分重要的。（翻攝自羅素兄弟臉書）此外，《復仇者聯盟3：無限之戰》和《復仇者聯盟4》，將分別於2018年5月4日與2019年5月4日正式在北美地區上映。 影迷們對於將接連於明年與後年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》與《復仇者聯盟4》都感到相當期待。（翻攝自The Art of Ryan Meinerding臉書）