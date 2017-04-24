《復聯4》遲遲不公開副標題 漫威總裁：會劇透啦

《復仇者聯盟3：無限之戰》現在已經在拍攝當中，不過接續的《復仇者聯盟4》卻遲遲沒有公開副標題。（翻攝自QuirkyByte）

〔記者陳昱均／綜合報導〕將在明年正式上映、並讓超過60名超級英雄角色齊聚一堂的漫威大片《復仇者聯盟3：無限之戰》，已經從1月底正式在美國亞特蘭大州的鬆木製片廠開拍，前不久漫威總裁凱文費奇才透露，為了能讓演員們更加專注投入，將放棄採用先前所說的「背靠背」形式來將《復聯3》與《復聯4》一次拍完再剪成2部，而是要採各自獨立拍攝的方式，在拍完《復聯3》後，8月份再繼續接著拍《復聯4》。然而，現在參演明星們已經陸陸續續進組開拍，但是《復聯4》至今依然還沒有一個正式的副標題，讓影迷對此感到相當好奇，凱文費奇則表示，這是因為他們並不想「提前劇透」的關係才會這樣做。

其實《復仇者聯盟3》原本是直接被拆成上下2集來區分的，並沒有讓《復仇者聯盟4》出場的打算，不過由於導演羅素兄弟曾表達對於這個命名的不滿，表示：「這2部電影是截然不同的影片，這樣（命名）根本是一種誤導」，因此後來才改成《復仇者聯盟3：無限之戰》與還沒有副標題的《復仇者聯盟4》；但是都過了快1年，《復聯4》副標至今還沒有被公開，對此，《CINEMA BLEND》記者就問漫威總裁凱文費奇：「這樣做的原因是不是怕會提前劇透？」對方則給出了一個肯定的「是的」的答案，並補充：「這2部將會是非常截然不同的電影，這是目前我所能說的了。」

原本在漫威的排程中，《復仇者聯盟3：無限之戰》是被拆開成2集，並預計分別在2018與2019年的5月上映。（翻攝自Screen Rant）

而粉絲聽聞後則腦動大開地幫忙漫威想出不少爆笑的副標題，像是《復仇者聯盟4：全軍覆沒》、《復仇者聯盟4：鋼鐵人不演了》、《復仇者聯盟4：美國隊長掛了》、《復仇者聯盟4：最終章》、《復仇者聯盟4：全部死光》、《復仇者聯盟4：從此解散》等，笑壞眾人；甚至還有人開玩笑說：「照凱文費奇這樣講，不會就叫做《復仇者聯盟4：涉及劇透》吧？」引發熱烈討論。

漫威總裁凱文費奇表示是不想提前劇透，所以才遲遲不公開《復仇者聯盟4》副標題。（翻攝自Comicbook.com）