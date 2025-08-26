晴時多雲

娛樂 最新消息

票房評價均失利要做心理治療！《永恆族》男星自爆本來以為未來10年穩穩的

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕喜劇男星庫梅爾南賈尼在Podcast 節目《Working It Out》上透露，他在演出漫威《永恆族》中的超級英雄「金勾」時，曾簽下6部漫威電影的合約，原以為這將會是他「未來10年的工作」，但最後「什麼都沒發生」。而且該片在評論與票房上的失利讓他備受打擊，甚至因此決定接受心理治療。

庫梅爾南賈尼在漫威《永恆族》中飾演「金勾」。（資料照，漫威影業提供）庫梅爾南賈尼在漫威《永恆族》中飾演「金勾」。（資料照，漫威影業提供）

庫梅爾透露將於自己的全新單口喜劇特別節目以這段漫威經歷作為重要內容，「我談到自己參與了一部大製作電影，當時正值疫情，我在家等了一年半，心裡想著：『等這部片上映就好了！』但電影上映後得到非常糟的評論，票房也不理想。這讓我徹底崩潰。那時候我才意識到：『我需要去做心理治療，想辦法釐清這一切。』」

他也不諱言這部電影正是《永恆族》，並解釋自己原本以為會更深入參與漫威電影宇宙，「我簽了6部電影、簽了一款遊戲、簽了一個主題樂園的遊樂設施。他們要你把所有這些東西都簽下來。我當時覺得：『這就是我未來10年的生活，我會每年拍一部漫威電影，中間再做一些自己的小作品，想做什麼就做什麼。』結果最後什麼都沒發生。」

不過庫梅爾也說，對他而言真正的打擊是意識到，自己太把自尊心建立在別人對他作品的反應上，隨後又半開玩笑補充：「當然啦，這世界上還有比這嚴重得多的問題！」

