臭俗辣事件延燒！樂天高層親訪致意 Josh拒阿杰登門道歉

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天應援團長阿杰24日在應援舞台公開罵棒球YouTuber台南Josh「臭俗辣」，發言引起網友炎上，儘管後續阿杰在賽後道歉，卻遭冷淡回應。事件持續延燒，Josh今（28）上傳影片透露，樂天球團高層特地南下致意，但是他向對方表明，不想和阿杰對談，也不接受他的道歉。

台南Josh肯定樂天高層態度。（翻攝自Threads）

阿杰在比賽間直接點名Josh：「我剛剛接到訊息，他知道我要點名他，他跑掉了，真的。俗稱講的『臭俗辣』他跑掉了。就是這種分數（當時樂天0：6落後），他害我們的，穿我們樂天相關的，麻煩請他不要穿，拜託他一下，我們什麼不迷信，這個很迷信，這個真的很迷信，所以我們跟他不是好朋友。你問他說，我們認識他嗎，我不認識他。」

影片曝光後，立刻引爆網友怒火，事件越演越烈，樂天高層緊急南下向Josh致意。Josh透露，樂天日籍高層透過崔荷潾與他取得聯繫，希望能親自拜訪致意，考量到彼此交換意見有助釐清不適與誤解，於是點頭同意。

至於為什麼事件當事人阿杰沒有現身？Josh解釋，這是自己的主意，「我有先跟球團說，請不要帶他過來，因為我沒有想要跟他談。我不想接受他的道歉」，更指出阿杰賽後的道歉沒有把做錯的地方說出來，還掰其他的理由，這點讓他感到不舒服。

不過，Josh對於樂天高層的態度給予肯定，透露他們帶了很多禮物，包括特製繡上他名字的球衣、崔荷潾和惠妮的週邊，使他感受到滿滿誠意，「高層有跟我說，對這件事感到非常抱歉，因為我這麼遠跑到桃園卻受到這樣的對待，他們覺得很不好意思。我感受到他們的誠意，沒有找理由，這讓我覺得很好。」



