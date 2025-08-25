麻衣大爆周杰倫黑料 劉畊宏1行為根本小屁孩

日籍女星麻衣是台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁前妻。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2023年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁離婚的日籍女星麻衣近期在《11點熱吵店》爆料自己出道前期當導遊帶周杰倫、羅志祥、劉畊宏遊日本東京，沒想到周杰倫竟是個雷包，不但在搭電車的時候把車票搞丟3次，羅志祥跟劉畊宏更把電車吊環當單槓，讓麻衣尷尬說：「好丟臉」。

2000年在台灣出道的麻衣，2001年返回日本念大學，當時沒有手機、網路，很多藝人朋友到日本就會找她一起出門玩，請她當導遊。有一次麻衣、周杰倫、羅志祥、劉畊宏還有助理、經紀人一起在東京玩，當時麻衣帶他們到台場的遊樂園。沒想到周杰倫害怕玩遊樂設施，麻衣回憶：「他就很害怕，什麼都不敢玩」，麻衣補刀：就連小小的、不可怕的鬼屋，周杰倫都表示自己要在外面等，全程下來他就只玩了太鼓達人。

超雷遊伴周杰倫搭電車的時候也很誇張，由於當時沒有電子票證，搭車必須買車票，且進站、出站都需要用到車票。周杰倫每次進站時把車票放入收票機之後，就忘記拿出來，等下車時才發現身上沒有票，需要補票，這種情形還發生了3次。

劉畊宏則在電車上把電車吊環當作健身器材，瘋狂一上一下拉著，羅志祥也跟著玩鬧，麻衣心裡尷尬到爆炸，覺得他們這樣會吵到其他搭車的人。

儘管如此，麻衣最後還是覺得跟藝人朋友出門很好玩，非常歡迎大家到日本找她一起出門。

