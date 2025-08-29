晴時多雲

韓籍啦啦隊女神來台1個月 曝「膝蓋半月板撕裂」：走路都有困難

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職啦啦隊近年來紛紛邀請韓籍啦啦隊女神加入戰隊，統一獅啦啦隊UniGirls今年7月才宣布簽下2位韓籍新成員，分別是文慧真與安惠志。不料，文慧真日前受訪時，無預警表示自己來台前膝蓋舊傷突然惡化，嚴重到走路都有影響，甚至家人也反對表示「不要去」。

文慧真來台前膝蓋舊傷突然惡化。（翻攝自IG）文慧真來台前膝蓋舊傷突然惡化。（翻攝自IG）

根據《TVBS新聞網》報導，文慧真擁有5年的應援經驗，長期的跳躍與大動作舞蹈，因此造成她的膝蓋半月板撕裂，嚴重到走路都有困難，被醫生通知需要開刀，文慧真坦言，自己當時住院近3週接受物理治療。

文慧真不想錯失來台的機會，積極吃藥運動調整膝蓋。（翻攝自IG）文慧真不想錯失來台的機會，積極吃藥運動調整膝蓋。（翻攝自IG）

文慧真的父母得知病情後擔心不已，並希望她能放棄來台「真的不行就不要去」，不過文慧真認為啦啦隊是天職，每當跳舞都能忘記疼痛，加上不想錯失來台的機會，於是透過吃藥和運動把膝蓋調整成最佳狀態。如今為了防止膝蓋狀況惡化，文慧真應援時少不了防護措施，除了穿著平底鞋，她也會在跳舞時在腿部綁上繃帶。

點圖放大header
點圖放大body

