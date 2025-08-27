晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

薔薔震撼宣布開除元老員工 痛批「狂踩底線」忍無可忍

薔薔被踩底線宣布開除元老員工。（翻攝自IG）薔薔被踩底線宣布開除元老員工。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「薔薔」林嘉凌自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年成立「福利文創」工作室，近期還推出Podcast節目《薔栗膠》，不過她昨（26日）沈重宣布資遣元老級員工，強調忍無可忍表示，「之前攝影師出了一點狀況，所以我在一個月前以正常手續將他資遣了。」

薔薔透露，雖然這名員工陪伴多年，對她的工作模式十分熟悉，但卻屢次踩到她的底線難以再容忍，語氣中帶著遺憾，「我本來就不是那麼容易相信人的人，他今天去踩，我覺得後期有一點太過了。」她直言這個決定雖然痛心，卻是不得不為，也藉此體悟到「不管再久的員工或是親人朋友，都要保持一點邊界感」。

雖然薔薔沒有直接點名，但許多網友懷疑是頻道常駐的「Song」，因為他過去經常出現在影片中，甚至以神來一筆的話外音受到粉絲喜愛。突如其來的人事異動，讓不少忠實觀眾震驚不已，紛紛留言表示錯愕與惋惜，同時也期待薔薔與新團隊的後續火花。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中