薔薔震撼宣布開除元老員工 痛批「狂踩底線」忍無可忍

薔薔被踩底線宣布開除元老員工。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「薔薔」林嘉凌自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年成立「福利文創」工作室，近期還推出Podcast節目《薔栗膠》，不過她昨（26日）沈重宣布資遣元老級員工，強調忍無可忍表示，「之前攝影師出了一點狀況，所以我在一個月前以正常手續將他資遣了。」

薔薔透露，雖然這名員工陪伴多年，對她的工作模式十分熟悉，但卻屢次踩到她的底線難以再容忍，語氣中帶著遺憾，「我本來就不是那麼容易相信人的人，他今天去踩，我覺得後期有一點太過了。」她直言這個決定雖然痛心，卻是不得不為，也藉此體悟到「不管再久的員工或是親人朋友，都要保持一點邊界感」。

請繼續往下閱讀...

雖然薔薔沒有直接點名，但許多網友懷疑是頻道常駐的「Song」，因為他過去經常出現在影片中，甚至以神來一筆的話外音受到粉絲喜愛。突如其來的人事異動，讓不少忠實觀眾震驚不已，紛紛留言表示錯愕與惋惜，同時也期待薔薔與新團隊的後續火花。

