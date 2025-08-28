《穿著Prada的惡魔2》曝意外 安海瑟薇「摔下樓梯」高跟鞋斷裂

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢時尚鉅作《穿著Prada的惡魔》正式啟動續集拍攝，日前已經在紐約街頭開拍，「梅姨」梅莉史翠普、安海瑟薇的身影都被捕捉。不料，今（28）日拍攝途中卻傳出意外，安海瑟薇當場從樓梯上跌落，高跟鞋鞋跟也斷裂，嚇壞在場工作人員與民眾，影片曝光也讓粉絲超心疼。

安海瑟薇拍攝《穿著Prada的惡魔2》意外跌倒。（翻攝自微博）

安海瑟薇今日在紐約拍攝《穿著Prada的惡魔2》，當時正在拍攝一場穿高跟鞋下樓梯的戲份，結果剛踩下第一階階梯，就因踩空而整個人不慎跌落，尾椎直接著地，高跟鞋鞋跟也應聲斷掉。不過僅僅1秒，安海瑟薇迅速站起，雙手張開擺出優雅姿勢，向大家表示自己安然無恙。

請繼續往下閱讀...

安海瑟薇迅速站起擺出優雅姿勢，表示自己安然無恙。（翻攝自微博）

所幸這場意外並沒有造成太大傷勢，安海瑟薇利用超短時間完美展現多年來的職業素養與沉著應對的能力。影片曝光後，大批粉絲留言關心：「看起來好痛」、「鞋跟都掉了」、「哈哈哈哈哈，還是那個愛摔倒的安妮」、「幸好沒事」、「小心一點，看了好心疼」、「連摔倒都優雅」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法