暖警路邊保護老奶奶 黑人全程錄影感動萬人
陳建州。（翻攝自黑人IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕「黑人」陳建州平時給人幽默愛整人的形象，但私底下他跟范范熱衷公益，希望這個社會能更好，他今日在IG上PO文，表示帶著兒子飛飛出外散步，走過街角時看見一位員警在跟路邊老奶奶聊天，老奶奶因行動不便所以坐在路邊休息，員警擔心她的安危，便在一旁守護，直到確定她可以自行回家後才離去，黑人隨手錄下這感動時刻分享上網，讓網友紛紛大讚這位熱心員警，也誇獎黑人的一個鼓勵，會是他們前進的動力。
暖警關心老奶奶。（翻攝自黑人IG影片）黑人11日在IG上傳出3段影片，暖警的熱心舉動全被黑人錄下，這讓黑人非常感動，直言現在警察不好當，不僅外務繁忙又有危險性，還是二話不說就幫助市民，黑人也希望這個社會對警察這個職業，能有更多尊重與包容，儘管人民與警察之間存在衝突與誤解，但警察們還是願意站在第一線守護市民，今天這個年輕警察所做的一切，除了照顧了老奶奶之外、也讓社會有更多的溫暖和希望，同時也從他身上鼓舞了我們的下一代，請為這樣的人民保母掌聲鼓勵！
黑人幫暖警簽名。（翻攝自黑人IG影片）員警確認完老奶奶情況後，看見正在錄影黑人便笑著轉身騎走，黑人也向前關心老奶奶，正詢問需不需要幫助，員警又晃了回來表示想要跟黑人要簽名，黑人大方答應並握著飛飛的小手一起簽名，之後員警靦腆笑著說自己只是路過，怕奶奶有困難才停下來查看，態度十分謙虛，此舉讓網友感動說：「正面能量，謝謝人民保母讓這世界更美好。」
下午帶飛飛去散步，看到了一個警察站在一位奶奶旁邊不走⋯原來是這位警察先生，擔心這位行動不便的老人家被車撞到，所以一直守護著她！當下我覺得很感動、所以紀錄了這一切，這是台灣每天都在發生的事⋯警察勤務非常的忙碌也很危險，但還是願意發自內心的去為人民服務！真的很感動⋯ 現在的社會氛圍對警察有很大的誤會和曲解，很多年輕人和他們的家人，都不願意自己的孩子投身於警察這個不被尊重的職業，今天這個年輕警察所做的一切，除了照顧了老奶奶之外、也讓社會有更多的溫暖和希望，同時也從他身上鼓舞了我們的下一代！ 請為這樣的人民保姆掌聲鼓勵⋯也祝福他一切平安！
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