（專訪）《花甲》魯蛇父子爆紅 蔡振南爆盧廣仲...

蔡振南今受訪時，不斷稱讚《花甲》新演員們。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡振南在植劇場《花甲男孩轉大人》和盧廣仲搭檔魯蛇父子，笑料百出，他受訪時稱讚初次演戲就當男主角的盧廣仲，態度用心也不驕傲，給了「滿分」評價。他說盧廣仲戲份重，常熬夜拍戲，有次竟接受工作人員的建議，吃檳榔提神；有一幕兩人在計程車上的戲，拍著拍著，盧廣仲就在後座累到睡著，讓他頗為心疼。

他提到印象最深的一場戲，是盧廣仲念訃聞時，嘴角雖然上揚笑著，卻眼淚直直流，真摯演出讓他看得相當感動，因此導演一喊卡，他就立刻衝過去擁抱盧廣仲，直說：「孩子，我要跟你學啊。」

蔡振南今受訪時，談到表演，眉飛色舞。（記者潘少棠攝）

他讚盧廣仲是聰明演員，因沒戲份時，演員們常盯著導演螢幕，揣摩別人演技，但盧廣仲不一樣，他會蹲在演員前面，觀看上場演員的一舉一動，不受螢幕限制。此外，蔡振南還規定年輕演員，在片場一律不准買椅子坐，「我演戲三十多年來，從沒買過椅子，連梁修身導演都曾問我怎麼不買張椅子。」只因他認為到片場就是要工作，因此沒戲時，也要在旁觀察、學習。

蔡振南（右）和盧廣仲吵架的三分半鐘影片，在臉書瘋傳。（好風光提供）

除了劇中兒子，蔡振南現實生活中也有一個擔任公視編導的兒子，還曾獲電視金鐘獎，他難掩驕傲笑說兒子上台領獎時很臭屁，還講「親愛的老爸，家裡除了金馬、金曲以及廣播金鐘獎之外，現在有多了一座電視金鐘了」，讓擁有12座國內外獎項的他忍不住吐槽：「這很厲害喔？」問及蔡振南會不會想靠《花甲》得電視金鐘獎，他靦腆表示不敢多想，「到這個年紀，拍戲只想開心而已。」