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（影音）張立昂熱情站台 賴雅妍卻說「這小孩有病嗎？」

2017/06/09 18:29

賴雅妍演唱會彩排，張立昂站台力挺。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕賴雅妍今為公益在西門町河岸留言開唱，下午賴雅妍舉行<守護不孤單—聽見照顧者>公益演唱會總彩排，師弟張立昂更是現身力挺送上「精氣神」預祝師姐賴雅妍晚上演唱會順利，賴雅妍坦言對於晚上的演唱有一點緊張，這次特別演唱《家後》，也在練習過程中被老師虧「你的台語有ABC腔」。

賴雅妍演唱會彩排。（記者潘少棠攝）

對於歌唱賴雅妍默默自詡為音樂人，也是有出過唱片的，開玩笑說之後的演出可能要「吞劍、跳火圈」才可以吸引到人了，提到和師弟張立昂關係，賴雅妍語出驚人「這小孩有病嗎？」她認為張立昂過於神經質，而且相當認真，形容他就是「嘴上上沒讀書，隔天卻考100分的人」不過張立昂上台演出後，賴雅妍發現他前面的準備都是對的，一上台就吸引住大家目光。

賴雅妍演唱會彩排。（記者潘少棠攝）

到賴雅妍對於東京的見面會有做什麼準備，賴雅妍笑說還在思考，記者們便起鬨說想看你跟陳楚河接吻，賴雅妍嫌棄眼神說劇中都親那麼多次了，打趣說「給我錢，給我劇本我就親」。

另外問及張立昂跟邵雨薇兩人微妙關係，張立昂嘴角微顫說「朋友吃頓飯而已」，記者逼問是邵雨薇撥空慶生嗎？有送禮物嗎？這時賴雅妍趕緊救火說「吃飯就是最好禮物啦！」

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