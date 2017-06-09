亞洲演員演出超級英雄？漫威總裁「有計劃」

超級英雄電影裡缺少亞洲面孔。（翻攝自網路）



〔記者吳琬婷／新加坡報導〕好萊塢超級英雄電影在全球擁有大批影迷，但片中主要角色大多是歐美白人出身，隨著多元文化漸漸被世人重視，漫威總裁凱文費吉最近也透露，未來有考慮採用亞洲演員演出超級英雄角色。

即將上映的漫威電影《蜘蛛人：返校日》在新加坡舉行亞洲記者會，片中主角湯姆霍蘭德和飾演他死黨的雅各貝塔隆一起出席宣傳，而漫威總裁凱文費吉身兼該片監製，雖不能親自到場參與，但他透過影音視訊越洋回答亞洲媒體提問。

「蜘蛛人」是出身自漫威漫畫的超級英雄，自2002年躍上大螢幕後，第一次回娘家推出首部獨立電影《蜘蛛人：返校日》，凱文費吉也為該片親自擔綱監製、善用自身資源，不僅「鋼鐵人」小勞勃道尼現身助陣，「美國隊長」克里斯伊凡的身影也出現在預告，替「小蜘蛛」湯姆霍蘭德拉抬聲勢。

漫威總裁凱文費吉身兼《蜘蛛人：返校日》的監製，看得出漫威對蜘蛛人回歸的重視。（翻攝自網路）



而被問及未來是否有考慮採用亞洲演員，凱文費吉表示，在2019年完成第3階段約22部漫威電影後，他確實有打算為日後第4階段的各部電影，物色亞洲演員來出任新的超級英雄，但目前還無法透露任何名字。

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（左）與好友「奈德」雅各貝塔隆（右），出席新加坡的電影記者會。（索尼提供）