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（獨家）不願搶安以軒風采 陳喬恩這個舉動很貼心

2017/06/06 20:46

安以軒婚禮找來「安氏企業」姊妹當伴娘。（安以軒工作室提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒和澳門富豪陳榮煉在夏威夷時間5日下午5點舉行婚禮儀式，「安氏企業」成員陳喬恩、劉品言、白歆惠、Linda、夏于喬全員出動擔任伴娘，其中曾與安以軒傳出姊妹鬩牆的陳喬恩，也特地排除萬難向劇組告假，再次粉碎不合傳言。除此之外，也可看出身為閨蜜之一的陳喬恩，在這次的婚禮上刻意保持低調，只為不搶走新娘風采，算是別有用心。

伴娘群熱舞也不見陳喬恩身影。（安以軒工作室提供）

「安氏企業」過去曾被爆出鬧內訌，當時外傳陳喬恩因為和好姐妹夏于喬的前男友過從甚密，加上又在中國講安以軒的壞話，讓安以軒十分不滿，憤而將陳喬恩從「安氏企業」除名，不過後來她們都雙雙否認，並多次以行動破除不合傳聞。

這次安以軒選在夏威夷盛大舉辦浪漫的海島婚禮，擁有高知名度的陳喬恩，可說是除了新娘之外另一焦點，但她卻相當低調，只要遇到大合照便刻意站在最邊邊，為了就是不想模糊焦點，只有在兩個人的合照，以及接到捧花之後須站在新娘旁邊之外，陳喬恩幾乎遇到拍照，就閃得安以軒遠遠，就連晚宴上安排伴娘群上台熱舞，也不見陳喬恩蹤影。貼心的小舉動，就是不想讓新娘失了風采，也不願有人再用彼此互有心結一事拿來作文章。

陳喬恩在安以軒婚禮上相當低調。（安以軒工作室提供）

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