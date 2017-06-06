（影音）星光唱到大聯盟 林佩瑤偷灌威士忌再上

林佩瑤曾在機上，遇到以前的評審老師Roger。（圖翻攝自臉書）〔記者陽昕翰／台北報導〕林佩瑤曾是「星光二班」一員，當時比賽她成功殺進十強，發了合輯後，還有唱片公司與她接洽，不過最後她決定放棄，回歸本業當空服員，愛唱歌的她曾為公司活動，站上MLB紐約大都會棒球場獻唱，她打趣爆：「超級緊張的，我去便利商店買了一瓶小的威士忌，後來喝了快半瓶才上台。」

林佩瑤談到，當時受到公司邀請，欣然準備演出，在台灣之夜的活動獻唱《梅花》，有趣的是，演出前當地的合作單位擔心她不會唱歌，甚至播了通電話到她紐約休息的飯店，要林佩瑤對電話清唱幾句。

林佩瑤曾參加超級星光大道比賽。（資料照，記者臺大翔攝）林佩瑤笑說：「我就在飯店裡，對著話筒唱了《梅花》，還好他們覺得OK。」不過那時要在紐約大都會隊的球場演出，碰上王建民傷癒首度復出重返球場，滿場吸引超過千位的僑胞及留學生看球，是她至今最難忘的演出經歷。

林佩瑤放棄出道機會，談到這10多年的空服員生涯，林佩瑤難忘的回憶不少，曾在服勤時遇到以前的評審袁惟仁、張宇等人搭機，「像是最近這一次，我從荷蘭飛回台灣，就遇到Roger老師，老師跟以前一模一樣，人還是一樣親切。」

林佩瑤不當歌手，空服員資歷已超過10年。（記者趙世勳攝）與林佩瑤同屆的參賽者，包括賴銘偉、黃美珍、梁文音、曾沛慈都還在圈內發展，她談到：「想起來還是很有趣，因為比賽認識了很多好的朋友，像是沛慈最近要開演唱會，大家都會幫忙一起在臉書宣傳，美珍、文音的婚禮，大家也都去參加。」透露以前的戰友們，仍會透過群組聊天，感情依舊緊密。

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