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盧廣仲譙蔡振南影片瘋傳 專家評「減緩台語滅亡速度」

2017/06/06 11:45
兩人對罵影片在網路上瘋傳。（好風光提供）兩人對罵影片在網路上瘋傳。（好風光提供）

〔即時新聞／綜合報導〕創作歌手盧廣仲在戲劇《花甲男孩轉大人》中，與演員蔡振南同場飆戲，飾演父子的兩人在第2集中一段三分半鐘「一鏡到底對罵戲」，在網路上瘋傳。台灣史作家也特別分析該段片花，點評「台語影視需要更多這樣水準的劇本和演員，才有可能減緩台語滅亡的速度」。

蔡振南、盧廣仲兩人在劇中有精彩對手戲。（圖擷取自蔡振南臉書）蔡振南、盧廣仲兩人在劇中有精彩對手戲。（圖擷取自蔡振南臉書）

蔡振南盧廣仲在劇中飾演父子。（圖擷取自盧廣仲臉書）蔡振南盧廣仲在劇中飾演父子。（圖擷取自盧廣仲臉書）

由台灣史作家黃震南成立的臉書粉絲專頁「活水來讀冊」，常在網站分享文獻、語言等文章。他昨天分享該段影片，直呼該片段「一鏡到底，走位流暢，針鋒相對，氣口十足。不管看過幾次，一點開來，就不知不覺會看到底」。

「台語影視需要更多這樣水準的劇本和演員，才有可能減緩台語滅亡的速度」！黃震南表示，蔡振南演技自然不用講，盧廣仲的演技和口條才是這段戲最驚喜的亮點，「盧廣仲身為年輕一代，台語雖然輪轉，但不免犯下一些新世代台語常見的錯誤。不過也帶出了不少相當道地的台語詞」。

黃震南舉例，盧廣仲說「你坐監（tsē-kann）彼幾冬」，不是「予人關」（hőng-kuainn）這個初級程度台語，而是專業的「坐監」，令人激賞、「起跤（kha）動手」，這句話也很漂亮。

不過，像劇中談到「來比賽」一詞，黃震南說，這算華語式台語，道地的台語應該是「來相輸（sio-su）」、「來拚輸贏」之類；「你喔抾捔啦」，這個「抾捔」事實上「捔」要念成比較高音的「ka̍k」。

至於劇中同性戀的台語怎麼說？黃震南表示，男同性戀台語稱為「坩仔仙」（有貶意）（khann-á-sian），女同性戀台語稱「磨鏡的」；也借華語之「同性戀」來用，將三字用台語讀為「tông-sìng-luân/luān」

黃震南大讚，這個片段相當令人激賞，光是這三分鐘的片段就是最好的預告，會讓人不禁想追劇，也期待未來有越來越多高品質台語戲劇的創作，打開新的市場，這是除了本土語在教育體系中教學之外，保留本土語言最大的力量。

　

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