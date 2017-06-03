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背叛團體也不會討厭他 藝聲揭SJ長壽原因：大家沒這麼要好！

2017/06/03 12:18

藝聲表示SJ長壽的原因，是團員沒這麼要好，但都能以同理心去諒解對方。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「SJ」SUPER JUNIOR主唱藝聲，昨晚首度單槍匹馬來台會粉絲，獨佔台灣歌迷的愛，有粉絲在主辦單位事先募集的問題中，表示身邊好友來來去去，沒有可以分享心事的對象，問如何像歐巴們一樣融洽相處走過12年？沒想到藝聲竟回答：「SJ可以這麼久的原因是，我們並沒有每一個人都很要好！」

藝聲表示：「其實團員相處包含練習生時期，應該已經超過12年了，我要告訴大家一個很有趣的一個事實，覺得團員們看起來很要好嗎？可是除了我們以外其他的偶像團體你們也覺得看起來很要好嗎？應該沒有全部的團體都是相處很好的，關係不好的團體應該也是有的，但是因為很了解對方，就會試著去理解對方，其實只要有3個人，就不可能是每一個人的關係都一樣要好。」

他接著說：「你們畢業的時候跟你們的同班同學都很要好嗎？但是時間過了之後，因為曾經是同班同學，你還是會很歡迎他，我跟團員們的相處的時間是更久的，跟我要好或者是不要好的，都要用同理心去體諒，這樣的話就是朋友也是團員。」

被問到跟誰最不要好？藝聲先是反問：「其實沒有跟誰特別不好，你們有覺得我跟誰不好嗎？因為真的吵架我也贏不了，所以真的沒有什麼討厭的成員。」而藝聲隨後也坦言：「雖然每一個人的要好程度都不一樣，但因為是團員嘛，所以要用同樣的心去想事情，討厭他幹嘛？有一直相處的情分在，還有一起共度的時光跟回憶。即使背叛我們退出團體，也絕對不會討厭他，而且希望他過得很好，其實每一個人都會做錯事情的，有問題的團員或者是沒有問題的團員，都要去體諒他們才是團員，這就是SJ可以相處這麼久的力量，ELF也可以持續11年的力量。」

SJ出道11年，先是在2009年歷經中國成員韓庚退出，起範則於2009年暫停團體活動以演員身分發展，於前年約滿離開經紀公司SM娛樂並宣布退團。

SJ出道11年，曾歷經韓庚（中）、起範（左）退團。（翻攝自Google）

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