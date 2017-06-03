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（送簽名板）SJ藝聲撩妹教脫單 允許「內遇」嚴禁「外遇」

2017/06/03 11:59

藝聲表示粉絲可以在團中一直「內遇」，但不准搞外遇。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「SJ」SUPER JUNIOR主唱藝聲，昨晚首度以個人歌手之姿登台會粉絲，除了深情演唱3曲並與粉絲大玩超級比一比外，更化身心靈導師為粉絲解答有關親情、友情、愛情的疑惑。

有歌迷問藝聲怎麼脫離母胎單身（指沒談過戀愛）？他先是搞笑裝沒經驗：「這個我怎麼會知道呢，我也是母胎單身啊！」粉絲不信，他也作勢吐槽：「你們真的不知道你們的問題在哪裡嗎？一定要說出來才會知道嗎？你們的自尊心還可以嗎？那我要來傷害你們可以嗎？」之後甜膩說：「你們在跟SJ戀愛，怎麼可能再跟別人談戀愛呢？你們可以放棄我跟別的男人見面嗎？這就是你們無法脫離母胎單身的原因！」他也特別強調，容許粉絲在團中「內遇」，但不准搞外遇，「在SJ裡面你們一直變心是可以的，但是別人就不行！」霸氣的撩妹宣言電翻台下1100位粉絲。

藝聲昨下午接受媒體聯訪。（記者王文麟攝）

活動結束前，藝聲突然丟出「退團宣言」，以正經的表情對粉絲說：「從今天開始我要退休了，我就是想要講這個才來的，未來我只想要演戲，而且我已經決定要退出SJ了，我離開SJ後也請你們多多支持SJ」，看到歌迷一臉不信的表情，他才搞笑說：「沒錯！我剛剛說的都是廢話，我會趕快把團員們帶來的。」與粉絲許下約定。

此外，藝聲昨下午接受媒體聯訪後，特地為媒體簽簽名板要來送給讀者，不過記者拿到後卻發現藝聲簽錯面，猜測可能是藝聲從工作人員手中拿到簽名板時，湊巧黃色面朝上，便不假思索直接簽名。《自由娛樂頻道》也將贈出這2張藝聲親筆簽名的「特別版」簽名板，詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。

《自由娛樂頻道》將贈出2張藝聲的親筆簽名板。（記者陳立妍攝）

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