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「見識人類對同類的殘忍」《神力女超人》北美首夜狂吸3.3億

2017/06/03 08:27

《神力女超人》北美上映開紅盤。（華納提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕電影《神力女超人》端午節當天搶先在台灣上映，首日全台吸金4000萬，次日就突破5500萬，並得到一致好口碑，周末可望再衝佳績。據外電報導，該片在北美當地時間周四晚間上映，光單日就開出1100萬美金（台幣3.3億）票房，並預測本周末過後，首周末票房將可以突破1億美金（約30億台幣），將大大超出原先預期。

《神力女超人》是「DC擴充宇宙」電影的系列作之一，卻大膽地跳脫觀眾熟知的故事設定，將「黛安娜」出現在人類世界的時空背景往前提到「第一次世界大戰」，導演派蒂珍金斯第一次聽到這樣的建議時，也睜大眼睛說：「哇…，讓我想一想。」但她很快就被說服了：「那是第一次遠距離的世界級戰爭，幾千萬人被戰火無情波及，死亡或是無家可歸。戰士們不再需要面對面作戰，按下按鈕就可以發射出威力強大的砲彈，你不會不知道你殺了誰，殺人變得簡單且沒有罪惡感，這樣的作戰方式對黛安娜來說，是極度不光榮的一件事，改變了她對戰爭與人類的想法。更讓她見識到人類可以對自己的同類作到多麼殘忍的事情。」

外電報導，該片的首周末票房可望創下「由女導演所執導電影」的開片冠軍。

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