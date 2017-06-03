T.O.P放鳥媒體低調歸隊 禁假外出公司股價回升1.85億

T.O.P昨銷假返回服役單位，由於他比原定時間提早5小時歸隊，讓媒體全撲空。（翻攝自朝鮮體育）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P捲入呼麻案，震驚演藝圈，前天有風聲指T.O.P因申請4日3夜的外宿休假，今日才會返回江南警察局，昨韓媒接到通知，指他預定下午5點40分收假，並將召開小型說明會、接受記者提問，未料他中午12點半就已悄悄歸隊。據悉T.O.P刻意戴帽低調返回服役單位，直到進入辦公室後記者才接獲消息，臨陣放鳥媒體，改由所屬單位長官出面替他說明。

首爾警察樂隊隊長受訪時表示，T.O.P已換上制服待命，之後將不會出面受訪或表明立場，由於外宿截止時間為晚上6點，T.O.P繳納私人物品後，下午時間也不會再另外派予公務，透露他因此次事件十分懊悔，並已深刻反省。至於對於T.O.P吸毒的懲處，警察樂隊隊長則說：「現在還未到討論懲處的階段，會根據檢方的調查結果決定是否進行懲處，這段時間將禁止T.O.P所有的外出活動，包括休假及外宿。雖然還要再觀察情況，但有機會調去其他崗位，並以受保護隊員對他進行管理。」

前天T.O.P爆出染毒，所屬經紀公司YG娛樂股價下跌4.62%，市值蒸發約韓幣291億元（約新台幣8.4億元），昨股價則小幅回升1.06％，市值較前交易日增加韓幣64億元（約台幣1.85億元）。