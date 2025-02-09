嫁不對人？ 網翻大S「10年前Po文」發現答案

女星大S（右）與前夫汪小菲。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間因流感併發肺炎於日本猝逝，前夫大S與前婆婆張蘭在噩耗傳來後出現種種荒唐行為，讓許多人都痛罵母子倆根本就是在消費大S，許多網友也感嘆當初大S就不該嫁給汪小菲，否則人生根本不會有這麼多紛擾，不過大S在10年前的Po文卻意外給出答案，讓人鼻酸。

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《Dcard》網友發文指示這幾天不斷刷到大S過去的影片，想著若大S當年沒有跟汪小菲閃婚，就不會經歷多次懷孕又流產對身體造成的傷害，也不用面對汪小菲頻頻婚內出軌帶來的心靈打擊、張蘭種種蹭熱度和詆毀，人生結局或許會走向不同道路。

大S（左）與小S姊妹情深。（翻攝自微博）

近日胞妹「小S」徐熙娣與現任丈夫具俊曄的發文也都暗指汪小菲的行為帶給徐家人很多困擾，更覺得大S與汪小菲的這一段婚姻彷彿是個錯誤。不過，也有網友翻出大S舊文，她在10年前就曾經在微博上表示：「我和老公在床上逗著玥兒玩，老公突然問我：這是妳想要過的日子嗎？我說：是！這就是我想過的好日子！老公微笑點點頭。這樣幸福簡單的小日子，我想過一輩子！」

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或許大S曾經和汪小菲有過甜蜜幸福的生活，也曾經真心相愛過，不過，人是會變的，當一切都結束的時候，大S勇敢的選擇面對未來，而汪小菲卻還在頻頻回首。

大S在10年前的發文，現在看起來充滿幸福與滿足。（翻攝自微博）

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