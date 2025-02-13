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具俊曄珍藏23年「大S遺留物」曝光 昔放閃惹淚

具俊曄與大S天人永隔。（翻攝自IG）具俊曄與大S天人永隔。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛驟然離世，讓老公具俊曄悲慟不已，兩人相隔20多年重逢，卻短短不到3年就天人永隔，令外界相當不捨。具俊曄過往上節目《脫鞋恢單4MEN》時，放閃愛妻的片段也被挖出，讓網友看了鼻酸。

具俊曄過往在節目放閃的片段，被網友重新翻出討論。（翻攝自YT）具俊曄過往在節目放閃的片段，被網友重新翻出討論。（翻攝自YT）

具俊曄曾在節目《脫鞋恢單4MEN》中提到，大S在23年前作為禮物送的大衣，自己到現在都一直珍藏著，「我實在捨不得丟掉」，另外他也回想起，大S在23年前來韓國遊玩時，遺忘了一面經典款的黑色鏡子，自己保存到婚後還給對方，當時大S還驚訝問道，「這是在哪裡找到的？」讓一旁的來賓忍不住驚呼「簡直是電影」。

具俊曄也甜蜜透露，婚後經常與大S在出門前於電梯內自拍，記錄兩人的幸福時刻。如今大S離世，昔日的放閃畫面讓網友看了痛心，紛紛留言，「我又哭又笑地看完這影片」、「每次出門都會在電梯自拍。天啊！現在她走了，我一個外人都覺得他要怎麼辦」、「希望他們下輩子一定還要在一起，相愛相守不分離」。

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