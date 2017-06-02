劉以豪舊戲重播 簡宏霖自爆假戲真做郭雪芙

郭雪芙與劉以豪過去演出《喜歡‧一個人》被塑造成「小清新情侶」。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕郭雪芙與劉以豪過去演出三立華劇《喜歡‧一個人》被塑造成「小清新情侶」，不但被粉絲、媒體送作堆，就連其他演員也樂見其成，當初兩人初次合作，戲開拍不久就已默契十足，劉以豪為了這部戲首次擺脫花椰菜頭，郭雪芙的表演方式也從「聒噪妹」變「淡定姐」，收視最高還一舉衝到2.48，該劇將於今（6/2）晚8點都會台再次播出。

郭雪芙與劉以豪過去演出《喜歡‧一個人》被塑造成「小清新情侶」。（三立提供）

《喜歡‧一個人》除郭雪芙、劉以豪演出外，還包括簡宏霖、賴琳恩、邵翔、孫沁岳、李迪恩等人演出，簡宏霖至今已演出5部華劇，他在這部戲中飾演美食評論家，又是郭雪芙學生時代的男友，是整部劇最忙的一位，一下要剃鬍子細皮白肉當學生，一下又要落腮鬍耍Man，戲裡他苦戀郭雪芙，被粉絲封為「男友二號」，更曾自爆：「其實拍攝過程中，我有一度因太入戲真的愛上她！」

郭雪芙與劉以豪過去演出《喜歡‧一個人》被塑造成「小清新情侶」。（三立提供） 郭雪芙與劉以豪過去演出《喜歡‧一個人》被塑造成「小清新情侶」。（三立提供） 郭雪芙、劉以豪、簡宏霖等人主演的《喜歡‧一個人》，當初創造出高收視率。（三立提供）