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首頁 > 婉君推

男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產

2017/06/01 06:11

〔即時新聞／綜合報導〕男星馬幼興去年7月被本土劇女星唐少萱指控性侵，最後對方被依誣告、毀謗、偽證等罪嫌起訴，馬幼興雖獲不起訴，證實清白，但也嚐盡人情冷暧。目前他沒戲可拍，慘到要賣內湖房子，還好友人伸援，他不問酬勞，改在臉書直播賣海鮮求生。

馬幼興去年被指控性侵，最後對方被起訴，馬幼興雖獲不起訴，證實清白，但現仍沒戲可拍。（資料照，記者胡舜翔攝）

馬幼興日前向本報透露，去年事情發生後，他到朋友彰化鄉下的空屋暫住避風頭，住了3個多月，面對社會輿論及酸民辱言，幾乎快要崩潰，甚至想自殺。當時常煮麵或是火鍋，一鍋可以吃2、3天，甚至放到已經酸掉、發霉，還是繼續吃。

他接受《蘋果日報》訪問表示，許多經紀人想幫他，但電視台高層對他形象有顧慮，所以還沒戲可拍，一度要賣掉內湖房子，剛好有貴人出現，他小時玩伴許先生主動問他，要不要在臉書直播賣海鮮、牛肉，他為謀生一口答應。兩天下來，龍蝦、干貝等業績都不錯，賣了約40萬元。許先生也力挺馬幼興說，他本來就是清白的，就算銷售量不如預期也無妨，總是要給人一條路走。


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