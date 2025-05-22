（專訪）又神預言？《與惡2》撞政壇大罷免潮 導演：靈感來自真實世界

薛仕凌（左）和周渝民合作新戲《我們與惡的距離》第二季。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕金鐘戲王周渝民、薛仕凌等人合作新戲《我們與惡的距離》第二季，恰巧撞上近日台灣大罷免風潮，然而《與惡2》製作人林昱伶、導演林君陽剛好也是2023年影集《人選之人—造浪者》的製作團隊，接連2齣戲都撞上台灣現況的巧合，導演林君陽指出：「戲的靈感來自於真實世界。」強調並非刻意描繪。

導演林君陽接連兩齣戲都與現實世界呼應。（CATCHPLAY+提供）

當年《人選之人》播出後，以一句經典台詞「我們不要就這樣算了，好不好」掀起台灣MeToo效應，還有戲裡的總統候選人賴佩霞真的走出螢幕，在現實世界裡踏入政壇。林君陽表示，現實當中發生的事情，團隊將它入戲，「在劇中呈現出來，恰巧碰上現實狀況，就產生奇妙的化學反應。」只是恰巧都和現今台灣社會事件相同。會感到驚嚇嗎？林君陽幽默回：「我和昱伶姐有特別去查八字，也問唐老師（唐綺陽）。」

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薛仕凌劇中飾演來自政治世家，但充滿理想抱負、卻不得志還面臨被罷免的立委。有了《人選之人》的「前車之鑑」，搶先問薛仕凌是否未來想從政？他立刻回：「可見的未來裡面應該是不會。」

他的角色田調並非跟著政治人物到處跑，而是看國會直播台，也因為這角色，讓他開啟了對政治圈的不同認同，他說：「發現政治人物面對記者、群眾，他們會換一個人格；回家面對家人時，又不是這樣講話。」因此他在實際執行角色任務時感到很痛苦，他苦笑說：「很多話我不想講！」

薛仕凌在《我們與惡的距離》第二季飾演不得志還面臨被罷免的立委。（CATCHPLAY+提供）

受訪時薛仕凌提到這些「不想講的話」時，眉頭皺得很高，但這些話是什麼呢？他想了許久，指出：「像是講自己政績，我就覺得很尬！」問及一旁導演林君陽是否導戲時會對彆扭的薛仕凌循循善誘？林君陽帥氣回：「不用，我會說『講出來！劇本就是這樣寫的』。」確實也呼應劇中楊貴媚的經典台詞「好的政治人物也是個好演員」。

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