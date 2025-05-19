田馥甄「田調」從萬里改到埔里有隱情？傳遭觀光業者不合理要求 公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄昨（18日）在台南井仔腳鹽田完成一連兩天的「田調」Live in Life野地小巡演，一身粉色洋裝獻唱被粉絲大讚宛如仙女，她在演出中也提到日前緊急更換新北萬里場次，改到南投埔里的為難決定，直言這讓她焦慮，但現傳出更改地點有不得已的隱情。

田馥甄一身粉紅色洋裝開唱，被粉絲大讚如仙女。（何樂音樂提供）

之前田馥甄宣告將6月7、8日在新北萬里熱氣流飛行場的演出改到7月於南投埔里暨南大學演出，她昨在演唱會上坦言：「我心情忐忑，很焦慮。」但經紀人到台南鹽田場地準備台南場演出事宜之後訊息她：「妳到現場看到大自然舞台，心就開闊了，好好享受表演。」連續兩天完成在台南鹽田開唱讓她直呼：「唱歌是幸福的事情！」

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不過在台南場順利落幕後，爆出原來田馥甄要取消萬里場次有不得已苦衷，傳出當地某觀光業者在過程中多次提出不合理要求，還疑似要為特定飯店宣傳，還要求免費授權使用田馥甄的肖像等，最後協調未果，只好宣布取消萬里場次。

對於田馥甄萬里場次變動原因疑遭當地業者施壓，何樂音樂回應本報:「田調每一個場地，方方面面都很難，過程中，所有人事的交流與協助都心存感激，合作是緣分，大家平安最重要，謝謝。」儘管未直接證實遭施壓，但看得出有不得不改變的苦衷。

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