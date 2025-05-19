晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田馥甄「田調」從萬里改到埔里有隱情？傳遭觀光業者不合理要求 公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄昨（18日）在台南井仔腳鹽田完成一連兩天的「田調」Live in Life野地小巡演，一身粉色洋裝獻唱被粉絲大讚宛如仙女，她在演出中也提到日前緊急更換新北萬里場次，改到南投埔里的為難決定，直言這讓她焦慮，但現傳出更改地點有不得已的隱情。

田馥甄一身粉紅色洋裝開唱，被粉絲大讚如仙女。（何樂音樂提供）田馥甄一身粉紅色洋裝開唱，被粉絲大讚如仙女。（何樂音樂提供）

之前田馥甄宣告將6月7、8日在新北萬里熱氣流飛行場的演出改到7月於南投埔里暨南大學演出，她昨在演唱會上坦言：「我心情忐忑，很焦慮。」但經紀人到台南鹽田場地準備台南場演出事宜之後訊息她：「妳到現場看到大自然舞台，心就開闊了，好好享受表演。」連續兩天完成在台南鹽田開唱讓她直呼：「唱歌是幸福的事情！」

不過在台南場順利落幕後，爆出原來田馥甄要取消萬里場次有不得已苦衷，傳出當地某觀光業者在過程中多次提出不合理要求，還疑似要為特定飯店宣傳，還要求免費授權使用田馥甄的肖像等，最後協調未果，只好宣布取消萬里場次。

對於田馥甄萬里場次變動原因疑遭當地業者施壓，何樂音樂回應本報:「田調每一個場地，方方面面都很難，過程中，所有人事的交流與協助都心存感激，合作是緣分，大家平安最重要，謝謝。」儘管未直接證實遭施壓，但看得出有不得不改變的苦衷。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中