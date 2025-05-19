（專訪）朱軒洋暴肥11公斤刪光社群！勇敢面對緋聞：我知道會被撻伐

朱軒洋為宣傳電影《搜查瑠公圳》接受專訪，正面回應關於感情風波的提問。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《搜查瑠公圳》是導演賴俊羽耗時7年籌備的作品，他相中演技極具爆發力的朱軒洋擔綱男主角，朱軒洋表面上看似從容不迫，實際上卻容易鑽牛角尖，常常在凌晨打電話給賴俊羽，甚至在他深陷去年感情風波時，賴俊羽也情義相挺。

《搜查瑠公圳》改編自台灣治安史上首宗女分屍命案，賴俊羽認為，台灣有很多重大案件都很適合改編成電影，「過去發生的事情都不斷在現在重複，想要藉古講現在的狀態。」他不諱言有意拍成三部曲，畢竟從古至今，台灣有一個發展的過程，經歷過的陣痛期很值得被拿出來討論。至於續集是否會找朱軒洋來演？賴俊羽表示：「當然他是主角啊。」朱軒洋則震驚直呼：「（三部曲）我第一次聽到！」

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朱軒洋（中）充滿爆發力的演技，是導演賴俊羽相中他演出《搜查瑠公圳》的原因。（伯樂影業提供）

賴俊羽大讚朱軒洋是新生代中十分具有爆發力的演員，相當出彩，「他的外型很特別，每部戲都讓我感覺到真的有詮釋出角色。」這是朱軒洋第一次聽到導演對他的稱讚，害羞稱很感動，因為在片場，朱軒洋一直對自己的表現不夠滿意，就算今天這一場過了，隔天也會思考自己的方向是不是錯的，深陷撞牆的漩渦當中。

朱軒洋自認常常檢討自己，凌晨3點打電話請教導演賴俊羽，賴俊羽倒是覺得朱軒洋要求甚高，搞得自己很累，「我記得你（朱軒洋）那時候跟我通話，常常會問我昨天那樣可以嗎？自我要求太高了。」

潘儀君表示，朱軒洋會一直請教她「妳以前也會這樣嗎？」潘儀君回應：「我說會啊，就會一直NG，但不代表你不好，而是想要挖掘更好的試試看，找一個最好、最合適的，或者導演最想要的，挖掘的過程並不是不好，要先把障礙放下。」潘儀君在片中飾演朱軒洋的媽媽，戲外也成為安撫他的浮木，朱軒洋稱「媽媽是比較安定、溫暖的存在，這部戲滿多男生，女性角色很少，媽媽會一直給我們沒那麼父權的感覺。」

朱軒洋（左起）是個幸運的人，導演賴俊羽、潘儀君都是他的貴人，在事發後鼓勵他勇敢面對。（記者王文麟攝）

先前朱軒洋因感情風波沉寂一時，賴俊羽不但沒有與他切割，反而只要朱軒洋一通電話就隨call隨接，一起出門吃個飯，「我怕他想不開啊，想說他會不會沒事、會不會沮喪，基本上他打給我都會接。」十分重情重義。此外，曾經與朱軒洋合作過《二呆流浪記之完全大人手冊》的曾敬驊也雪中送炭，一直都有關心他的狀況。

朱軒洋（右）與曾敬驊曾一起搭檔主持實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，在感情風波後，曾敬驊也一直關心朱軒洋的狀況。（資料照，記者陳逸寬攝）

潘儀君當然也知道朱軒洋發生的感情風波，不過她認為年輕時遇到挫折反而是好事，但要勇敢面對，「除非轉行、不拍戲了，你還是要在這個行業發展，在這個過程中學習，怎麼讓自己變得更成熟、面對負面想法、批評。」潘儀君進一步指出，不管做得再好還是有人會討厭你，她鼓勵朱軒洋以正面態度去面對、學習，「只要過了這一關，我覺得往後就會海闊天空。」朱軒洋聽完這一席話，則坦言很怕害到別人，「我真的很怕有人幫我說話…」自責緋聞害電影失焦，不願拖累其他人。

這部電影是朱軒洋在事件過後，首次的宣傳工作，被問到接下來是否準備好面對可能出現的輿論壓力？朱軒洋坦言確實會擔心，「我當然會想，怎麼不會想，當然知道出來會遭受撻伐。」對於重新出發，他珍惜每個工作機會，尤其在表演這一塊希望可以更好。

去年經歷一年多的充電期，朱軒洋透露每天就是吃飯、睡覺，不然就是打籃球、追劇，就連嘗試成為「綠手指」，植物也都被他養死了，活下來只有仙人掌，讓潘儀君很有共鳴，「我們果然是遺傳，我連最好養的虎尾蘭都養死了。」

朱軒洋自爆變胖11公斤，經紀人自嘲「寫家書」鼓勵他瘦身。（記者王文麟攝）

這陣子他大吃大喝，一口氣胖了11公斤，賴俊羽也爆料，他與戴立忍去完一趟沖繩之後，回來台灣腫得像派大星，脖子跟臉連在一起，「去找他的時候想說這個人是誰？」朱軒洋則表示：「沒做事情的時候，真的沒在動的時候，就會去睡覺吃飯，但其實身體、心裡都沒有往前走的感覺。」

之後他在經紀人的要求下，透過輕斷食、健身的方法，2、3個月瘦下來，「前面輕斷食、斷了好幾次，有時候體重停在一個點上，會想要放棄的時候，就再吃回來一點，再去運動，慢慢降低對食物的慾望。」

朱軒洋除了宣傳電影，現階段已經進組拍攝，透露在事發之後已把社群app都刪光，包括IG、臉書等等，也笑說LINE只有經紀人跟導演賴俊羽會回他訊息，最近連YouTube都刪除了，「之前還會看YouTube，但看YouTube也滿累的，想說那就刪掉看看。」希望能夠全心全意投入在工作中，珍惜每一個得來不易的機會。《搜查瑠公圳》在5月22日上映。

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