《101》練習生躋身第5名 惹作弊嫌疑被祭懲處

林瑛岷因為「作弊」將被節目懲處。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓選秀節目《PRODUCE 101》第二季從開播前就風波不斷，除了多名練習生因為個人健康、以及私下行為不檢點等因素退出節目外，更有3名練習生姜丹尼爾、金東彬和李起元因為透過社群網站，向粉絲透露自己想要表演的歌曲，間接讓粉絲幫忙投票，因而遭到節目組以「最後分配歌曲」作為懲罰。怎料，上周才終於獲得第5名的練習生林煐岷，竟然也遭爆作弊！

林瑛岷人氣穩定上升，上周已經擠進第5名。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

在上周播出的《PRODUCE 101》中，好不容易爬上第5名的練習生林煐岷近日也遭到爆料，他的親哥哥透過手機簡訊向粉絲透露他想要表演的歌曲，雖然林煐岷本人否認有向家人透露過想要什麼歌，但由於其家人確實有向粉絲討論，因此節目組將對林煐岷作出懲處。而事實上，林煐岷過去也曾經遭爆其友人洩漏節目排名一事，雖然林煐岷本人也同樣否認，但是不少網友也質疑如果他都沒有說，家人和朋友怎麼會知道？

朴佑鎮因為皰疹暫退節目。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

另外和林煐岷同屬「BRANDNEW MUSIC」的練習生朴佑鎮，28日評比當天上午因為發燒而被送往急診室，後來更被診斷出患有帶狀皰疹，但朴佑鎮堅持完成了舞台表演才赴醫院治療，目前正在靜養中，康復後將會回到節目中。