限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

《101》練習生躋身第5名 惹作弊嫌疑被祭懲處

2017/05/31 17:53

林瑛岷因為「作弊」將被節目懲處。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓選秀節目《PRODUCE 101》第二季從開播前就風波不斷，除了多名練習生因為個人健康、以及私下行為不檢點等因素退出節目外，更有3名練習生姜丹尼爾、金東彬和李起元因為透過社群網站，向粉絲透露自己想要表演的歌曲，間接讓粉絲幫忙投票，因而遭到節目組以「最後分配歌曲」作為懲罰。怎料，上周才終於獲得第5名的練習生林煐岷，竟然也遭爆作弊！

林瑛岷人氣穩定上升，上周已經擠進第5名。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

在上周播出的《PRODUCE 101》中，好不容易爬上第5名的練習生林煐岷近日也遭到爆料，他的親哥哥透過手機簡訊向粉絲透露他想要表演的歌曲，雖然林煐岷本人否認有向家人透露過想要什麼歌，但由於其家人確實有向粉絲討論，因此節目組將對林煐岷作出懲處。而事實上，林煐岷過去也曾經遭爆其友人洩漏節目排名一事，雖然林煐岷本人也同樣否認，但是不少網友也質疑如果他都沒有說，家人和朋友怎麼會知道？

朴佑鎮因為皰疹暫退節目。（翻攝自《PRODUCE 101》官網）

另外和林煐岷同屬「BRANDNEW MUSIC」的練習生朴佑鎮，28日評比當天上午因為發燒而被送往急診室，後來更被診斷出患有帶狀皰疹，但朴佑鎮堅持完成了舞台表演才赴醫院治療，目前正在靜養中，康復後將會回到節目中。

相關新聞

推薦新聞
（影音）美女記者慘遭迷姦 不戴口罩挺身控訴 （影音）美女記者慘遭迷姦 不戴口罩挺身控訴
2017/05/31 10:34
《神力女超人》首映為何拒穿高跟鞋？蓋兒加朵霸氣說… 《神力女超人》首映為何拒穿高跟鞋？蓋兒加朵霸氣說…
2017/05/31 09:08
陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道 陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道
2017/05/31 10:53
趁老婆坐月子帶小三回家搞 男星被爆離婚內幕 趁老婆坐月子帶小三回家搞 男星被爆離婚內幕
2017/05/31 11:57
張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎 張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎
2017/05/31 11:44
粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬 粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬
2017/05/31 14:51
黎巴嫩傳將禁演《神力女超人》 全因女主角蓋兒加朵 黎巴嫩傳將禁演《神力女超人》 全因女主角蓋兒加朵
2017/05/31 12:02
《神力女超人》這場戲被推爆 觀眾偷拍被請出戲院 《神力女超人》這場戲被推爆 觀眾偷拍被請出戲院
2017/05/31 12:28
一夜情換代言！深田恭子爆出都市傳說 一夜情換代言！深田恭子爆出都市傳說
2017/05/31 12:26
小潘潘婚外情 女上男下打野戰 小潘潘婚外情 女上男下打野戰
2017/05/31 13:12
（影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉 （影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉
2017/05/31 15:03
劉香慈產後速瘦 掀衣秀不科學腹肌 劉香慈產後速瘦 掀衣秀不科學腹肌
2017/05/31 09:19
吳淡如搭機「鳥撞引擎」？滯留東京怒批飛安不給力 吳淡如搭機「鳥撞引擎」？滯留東京怒批飛安不給力
2017/05/31 13:33
（影音）曾之喬起底劉品言新歡 竟是小1歲玩團嫩男 （影音）曾之喬起底劉品言新歡 竟是小1歲玩團嫩男
2017/05/31 15:14
中國網友玻璃心碎 謝和弦：深愛生長的地方錯了嗎？ 中國網友玻璃心碎 謝和弦：深愛生長的地方錯了嗎？
2017/05/31 10:30
滾石音樂LINE貼圖 五月天唱出畢業生心情 滾石音樂LINE貼圖 五月天唱出畢業生心情
2017/05/31 11:43
比莉拉王彩樺密探周湯豪 端午母愛噴發 比莉拉王彩樺密探周湯豪 端午母愛噴發
2017/05/31 09:53
拍戲逼吃蟑螂飯 女星求生徒手打小強 拍戲逼吃蟑螂飯 女星求生徒手打小強
2017/05/31 09:13
邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉 邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉
2017/05/31 14:14
（獨家）GG真的GG惹！昔男團單車台北→高雄 騎到該邊發腫 （獨家）GG真的GG惹！昔男團單車台北→高雄 騎到該邊發腫
2017/05/31 12:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.