黛妃喪禮秘辛公開！威廉與哈利王子一度拒走在棺木後為母送行

黛安娜王妃（中）在1997年不幸逝世，留給當時都還未成年的威廉王子（右）與哈利王子（左）無盡傷痛。（翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國黛安娜王妃因遭狗仔飛車追逐、不幸於嚴重車禍中香消玉殞後，已經整整過了20個年頭，當年她的一雙寶貝兒子威廉與哈利王子更都已經長大成人，威廉王子甚至也成了2個孩子的爸，2人直到最近才終於能誠實且公開地面對內心巨大傷痛，向外界侃侃而談喪母後自己真實的心情。而由於有「人民的王妃」稱號的黛安娜王妃從以前就備受大眾喜愛，人們至今仍無法忘懷王妃美麗迷人的倩影，於是英國《Channel 5》電視台最近就在她逝世將滿20周年整的最近，推出了一部首度公開講述黛妃亡故後喪禮相關細節的紀錄片《Diana: 7 Days That Shook The Windsors》。

黛妃弟弟查爾斯史賓塞（左起）、威廉王子、哈利王子、查爾斯王子在喪禮上沉痛送別黛妃。（翻攝自Pinterest）

黛安娜王妃於1997年8月31日在法國巴黎不幸車禍身亡的消息，其實在當天一早就已經傳抵英國皇室內部，但是由於皇室成員們擔心直接喊醒還在睡覺中的15歲威廉王子與12歲哈利王子、告訴他們母親已經離世的消息，對他們來說會造成太大衝擊與心理創傷，決定讓他們難得賴床一下，女王伊莉莎白二世更為了2個寶貝金孫，特別下令將所有皇宮內的電視、收音機都給藏起來，就怕關於黛妃之死的任何內容與細節會傳到2名王子耳中，對痛失其母的他們造成二次傷害。

黛妃與2個兒子感情十分親密良好，因此皇室成員起初十分擔心她死亡的消息會對2名小王子造成嚴重創傷。（翻攝自PEOPLE）



但是逃得了一時，逃不了一世，最後皇世成員們還是得把這個令人悲痛欲絕的消息傳達給2名還未成年的小王子，據悉當查爾斯王子準備飛往法國去接回前妻的遺體時，除了女王禁止他搭乘皇室私人飛機前去之外，小兒子哈利王子甚至苦求爸爸讓他也一起前去接媽媽回家，只不過最後仍被要求待在家中。

黛妃於1997年9月6日舉辦了喪禮。（翻攝自Pinterest）

而由於事發突然，由皇室成員、英國首相、黛妃方面的親屬，還有警方所組成的治喪委員會只有一周能安排喪禮相關細節，原本黛妃弟弟查爾斯史賓塞認為自己應該是那個唯一走在黛妃棺木後的人，但查爾斯王子則不甘示弱地介入其中，認為這部分自己也應該參與，整個治喪委員會也都認為黛妃的2個兒子威廉與哈利王子都該在場，不過威廉王子起初卻以「想低調悼念母親」為由拒絕了，就在眾人還在因此問題於會議上爭論不休時，菲利浦親王的悲痛欲絕的啜泣聲突然從對講機內傳出，他痛訴：「我們在談論的是這2個孩子們，2個才剛失去母親的男孩們！」而威廉與哈利王子2人也在經過整整11個小時後，才終於點頭答應要在喪禮時出席，並跟在媽媽棺木後來送她最後一程。

威廉王子（最左）起初不願公開走在媽媽棺木後為她送行，經過11小時後才終於與弟弟哈利王子（右二）都同意出席參加。（翻攝自News.com.au）