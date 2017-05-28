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《狗狗猩猩大冒險》再續前緣！小龐女兒搭檔詹姆斯曾孫

2017/05/28 18:51

小龐女兒布丁，挑中詹姆斯曾孫作為牠的新搭檔。（翻攝自志村動物園官方IG）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本實境節目《狗狗猩猩大冒險》中，猩猩「小龐」帶著狗夥伴「詹姆斯」四處冒險趴趴走，兩隻毛孩的逗趣互動讓觀眾會心一笑。如今猩猩「小龐」的1歲半女兒「布丁」，也確定接棒老爸，在節目中繼續亮相。日前該節目帶著布丁探望詹姆斯的曾孫，確定讓牠與曾孫1號搭檔演出，2隻毛孩的絕佳默契讓電視機前的觀眾直呼：「彷彿看到當年的黃金組合。」

小龐女兒布丁，日前探望詹姆斯曾孫，一秒收服毛孩們。（翻攝自志村動物園官方IG）

去年3月高齡12歲的「詹姆斯」過世，讓許多粉絲相當不捨，最新一集節目，主持人志村健帶布丁去探望「詹姆斯」的曾孫們，希望從中選出新搭檔。一開始，布丁一被放進柵欄裡，狗狗們就立刻衝上前包圍，對牠又舔又抱，一秒就收服所有狗狗的歡心。最後布丁受不了毛孩們的熱情攻勢，轉頭向志村健求抱抱，才終於被抱出柵欄。

之後，布丁一一和5隻毛孩互動，1號曾孫和牠互動良好，就彷彿當年「小龐」和「詹姆斯」；5號曾孫則是明顯大隻許多，布丁立刻和牠玩起摔角，其他搭檔候選狗狗，則是立刻包圍布丁，最後節目選擇個性穩定的1號曾孫，作為布丁的新搭檔，並交給布丁首個任務，「用牽繩帶著1號曾孫去散步」，聰明的布丁一次就成功完成任務，也讓不少粉絲期待2隻毛孩，能繼續帶來當年的感動。

小龐女兒布丁挑戰攀繩。（翻攝自志村動物園官方IG）

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