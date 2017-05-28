節目當面問張根碩整形 AKB48成員挨罵

峯岸南（右）因公開表示想問張根碩（左）是否整形，而遭網友痛批。（合成圖，翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本夯團「AKB48」成員峯岸南出道至今桃色風波不斷，好不容易恢復人氣，近日又傳出她在節目中失言，竟問張根碩是不是整形了，讓大批網友相當不滿。

日本節目《DOWNTOWN NOW》請到南韓男星張根碩等人當嘉賓，討論著日韓藝人之間的不同，沒想到在訪談過後，「AKB48」成員峯岸南竟說：「有件事想問但沒問到耶，想問他（張根碩）是整形了吧？」讓在場其他藝人聽到都相當震驚，直呼：「不能這樣問的吧！」節目播出後引起網友痛批，並紛紛要求她公開道歉，但也有人表示，該節目向來以「將平常無法問出口的問題，全都一次問個清楚」為宗旨，或許她只是為了節目效果。