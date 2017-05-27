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蔡振南瀟灑談大腸腫瘤 笑稱每天拍戲等領紅包

2017/05/27 18:29

《花甲男孩轉大人》導演李青蓉與演員蔡振南、江宜蓉、劉冠廷一同接受歐懿慧主持的《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視「植劇場」系列作品《花甲男孩轉大人》導演李青蓉與演員蔡振南、江宜蓉、劉冠廷一同接受《台灣名人堂》專訪，前不久豬哥亮大腸癌過世，蔡振南談到幾年前因大腸腫瘤進手術室，他透露那時排定的手術日期剛好是六月六日，還瀟灑跟醫生說：「這個日子好，『六月六日斷腸日』！」

《花甲男孩轉大人》導演李青蓉與演員蔡振南、江宜蓉、劉冠廷一同接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

導演李青蓉在接受主持人歐懿慧訪問時透露，因為《花》劇主要在探討老、病、死等議題，劇組經常會發紅包給大家討吉利，她表示：「這是我拍過所有戲裡，發過最多紅包的一齣！」蔡振南也開玩笑說：「後來都覺得每天要做的事就是領紅包。」回想自己一路走來，他說：「這一生、我沒有甚麼規劃，想做就做這樣。」

新生代演員劉冠廷戲中飾演鄉下小混混，為了完美詮釋劇中「七逃人」，甚至挑戰真吃檳榔演出，他笑說：「劇組大哥都會餵我吃！」透露和蔡振南對戲總是戰戰兢兢，回憶起一場與前輩喝醉酒的對戲場景，他說：「我扶著南哥走路，深怕一不小心就把國寶摔在地上。」不過蔡振南也暖心的說：「這小孩子乖，其實跌倒也沒關係，反正導演也不會喊卡，導演沒這麼仁慈。」

新生代演員江宜蓉在劇中飾演想見鬼的「怪怪美少女」，她說：「其實我很怕鬼，但還是強迫自己去看恐怖片，結果嚇得半死。」為了能將角色詮釋的更透徹，江宜蓉特別去學了「美容美髮」洗頭技巧及傳統習俗「牽亡歌陣」，還在半夜到喪家學習專業舞者如何進行「牽亡魂」儀式，但她不覺辛苦反而樂觀說：「很謝謝喪家給我這個實際實習的經驗！」

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