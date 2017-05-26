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小潘潘造型太美豔 遭資深影后逼牆角索吻

2017/05/26 12:10

坎城影后潘妮洛普克魯茲（左）在新片《天后開麥拉》造型豔麗動人。（威視提供）〔記者許世穎／綜合報導〕坎城影后「小潘潘」潘妮洛普克魯茲在新片《天后開麥拉》飾演好萊塢大明星瑪卡蕾娜，不但造型豔麗動人，多套深V馬甲古裝，更是性感百分百，就連同戲52歲的資深影后紐絲艾森希都大呼「凍未條」，將小潘潘逼至牆角試圖來場蕾絲女女吻。

小潘潘在《天》片飾演好萊塢大明星瑪卡蕾娜，在拍片過程發現舊情人被秘密警察抓走，決定揪劇組好友一同出任務，來場拯救大作戰。而除了小潘潘被索女女吻，在《奪魂鋸》中飾演男主角的英國男星凱瑞艾文斯，也在片中化身好萊塢巨星，看上喜歡的同戲西班牙演員就勇敢追愛，試圖從後面直接硬騎對方

潘妮洛普克魯茲（右）被紐絲艾森希索吻。（威視提供）今年已62歲的奧斯卡最佳外語片導演費南多楚巴表示，他認為好的電影作品就是要在劇情中放入社會議題，尤其「性別議題是現代社會必須重視的劇情要素。」這次他拍攝《天》片，率領18年前合作過《夢中的女孩》的原班人馬，加上西班牙國際名導阿莫多瓦的御用拍攝團隊聯手打造，也被外媒譽為「西班牙影史上最華麗的時代促咪喜劇片」。電影6月16日在台上映。

凱瑞艾文斯（左）在片中化身好萊塢巨星，看上喜歡的同戲西班牙演員忍不住硬上。（威視提供）

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