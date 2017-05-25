林彥君大膽摸蛇討親親 郭彥均嚇到美叮美噹

「151」林彥君、郭彥均、李懿、哈孝遠為《驚奇4超人》到華西街夜市。（中天提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由主持人郭彥均、「151」林彥君、哈孝遠與李懿主持的中天綜合台《驚奇4超人》，帶領外國人品嚐台灣道地美食之旅，近日主持群前往台北著名的華西街夜市，此景點也是電影《艋舺》拍攝地，製作單位特別為4位成員做復古造型，現場有店家撞見4人打扮，默默把《艋舺》DVD拿出來比對，讓大夥笑翻。

「151」林彥君、郭彥均、李懿、哈孝遠為《驚奇4超人》到華西街夜市。（中天提供）

除了郭彥均造型最為正常，其他3人裝扮奇特，哈孝遠戴上類似釋迦摩尼的假髮，搞笑模樣讓外國人也忍不住哈哈大笑；被網友封為最美「女丑」的李懿，穿著全身粉紅色復古造型亮相，畫起誇張妝容認真扮醜，她苦笑：「人生好像沒有扮過漂亮的造型，之前錄影扮老頭子，現在又扮這樣，已經習以為常了。」林彥君雖然也是頂著大濃妝，卻被許多人認為很像小S剛出道的搞怪模樣，「我本身喜歡畫奇怪的妝，不過剛剛有外國人跟我拍照時，被嚇到以為看到鬼。」

郭彥均（右）、「151」林彥君為《驚奇4超人》到華西街夜市體驗摸蛇。（中天提供）

大家都一致認為郭彥均的造型最帥，他自豪地說：「今天還是有個敗筆，我弄完還是太好看了！」林彥君不禁翻白眼，虧他：「弄以前是郭彥均，弄了之後人家都說是郭彥甫。」

郭彥均（右）、「151」林彥君為《驚奇4超人》到華西街夜市品嘗蛇皮。（中天提供）

另外，這次他們體驗吃蛇皮，老闆拿出一條活生生的蛇，讓在場外國人紛紛大叫彈開，唯獨林彥君因求學時擔任過生物研究社的社長，所以很常接觸小動物，挑戰摸蛇對她來說很容易，還大膽表示為了節目效果可以跟蛇親嘴，反觀郭彥均則嚇到躲在一旁完全不敢動。節目於每週日晚間7點中天綜合台播出。