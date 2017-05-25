限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場

2017/05/25 09:56

《冰與火之歌：權力遊戲》全新「夜王」主視覺海報曝光。（HBO提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕風靡全球的熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》，今釋出全新第7季預告，最後的「大戰將至」，也透露出本季將會有不少激烈戰爭準備展開。預計第8季完結的該劇也即將進入倒數，飾演瓊恩雪諾的基特哈靈頓日前受訪也表示，這一季因為故事逐漸收尾，所以完全不像前面任何一季：「許多衝突和事件發生的速度，比起以往看劇時都要快速非常非常多，這真的很令人興奮。」

《冰與火之歌：權力遊戲》第7季將於7月17日與美國同步首播。（HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》是根據喬治馬汀的暢銷史詩小說《冰與火之歌》改編，這部榮獲艾美獎與金球獎肯定的HBO原創影集，描述在夏與冬綿亙無盡的疆土，展開一場爭奪王位的廝殺之戰。在這裡，只有對權力的慾望才是永恆。

主要演員包括榮獲艾美獎和金球獎得主彼德汀克萊傑、尼可拉科斯特瓦爾道、琳娜海蒂、艾蜜莉亞克拉克、艾登吉倫、基特哈靈頓、蘇菲特納娜塔，和梅西威廉士。第7季共7集將在7月17日上午9點，於HBO和HBO HD頻道獨家與美國同步首播，當日晚間9點再次播出。

《冰與火之歌：權力遊戲》第7季預告：

推薦新聞
火辣人妻辣腿蠻腰 蜜月放閃「老公視角」 火辣人妻辣腿蠻腰 蜜月放閃「老公視角」
2017/05/25 10:54
中國女星大鬧迪士尼 園方：嚴重違規者禁止入園 中國女星大鬧迪士尼 園方：嚴重違規者禁止入園
2017/05/25 10:01
持大麻被捕 傑尼斯男團前成員堅稱「不是我的」 持大麻被捕 傑尼斯男團前成員堅稱「不是我的」
2017/05/25 09:59
（影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場 （影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場
2017/05/25 09:56
強尼戴普5扮史傑克船長 爽收15億 強尼戴普5扮史傑克船長 爽收15億
2017/05/25 09:48
吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底 吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底
2017/05/25 08:42
（影音）阿湯哥宅在飯店沒忘記台粉 親錄影片問候 （影音）阿湯哥宅在飯店沒忘記台粉 親錄影片問候
2017/05/25 08:34
日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜 日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜
2017/05/25 08:30
宅男女神強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟 宅男女神強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟
2017/05/25 08:07
（專訪，影音）凍齡張玉嬿桃花沒著落 問唐綺陽卻得到這答案 （專訪，影音）凍齡張玉嬿桃花沒著落 問唐綺陽卻得到這答案
2017/05/25 07:46
1340億富豪沒娶生3子梁洛施 改泡小26歲港姐 1340億富豪沒娶生3子梁洛施 改泡小26歲港姐
2017/05/25 07:38
如果女兒以後愛女生？林昶佐挺同婚說… 如果女兒以後愛女生？林昶佐挺同婚說…
2017/05/25 07:29
憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺 憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺
2017/05/25 07:20
揮別1340億富豪 女星秘返港鬼祟覓食 揮別1340億富豪 女星秘返港鬼祟覓食
2017/05/25 07:18
豬哥亮一夜賺7千萬 預支抵債碰不到鈔票 豬哥亮一夜賺7千萬 預支抵債碰不到鈔票
2017/05/25 07:15
半夜出門竟被當流鶯 8點檔女星遭跟蹤 半夜出門竟被當流鶯 8點檔女星遭跟蹤
2017/05/25 07:14
男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
2017/05/25 06:36
阿湯哥燦笑抵台 狂讚粉絲太棒了 阿湯哥燦笑抵台 狂讚粉絲太棒了
2017/05/25 06:00
刀腿女主動貼近粉絲 朝聖龍山寺 刀腿女主動貼近粉絲 朝聖龍山寺
2017/05/25 06:00
追悼羅傑摩爾 現任007:無人能取代 追悼羅傑摩爾 現任007:無人能取代
2017/05/25 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.