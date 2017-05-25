（影音）大戰將至！《冰與火》第7季最新預告登場

《冰與火之歌：權力遊戲》全新「夜王」主視覺海報曝光。（HBO提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕風靡全球的熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》，今釋出全新第7季預告，最後的「大戰將至」，也透露出本季將會有不少激烈戰爭準備展開。預計第8季完結的該劇也即將進入倒數，飾演瓊恩雪諾的基特哈靈頓日前受訪也表示，這一季因為故事逐漸收尾，所以完全不像前面任何一季：「許多衝突和事件發生的速度，比起以往看劇時都要快速非常非常多，這真的很令人興奮。」

《冰與火之歌：權力遊戲》第7季將於7月17日與美國同步首播。（HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》是根據喬治馬汀的暢銷史詩小說《冰與火之歌》改編，這部榮獲艾美獎與金球獎肯定的HBO原創影集，描述在夏與冬綿亙無盡的疆土，展開一場爭奪王位的廝殺之戰。在這裡，只有對權力的慾望才是永恆。

主要演員包括榮獲艾美獎和金球獎得主彼德汀克萊傑、尼可拉科斯特瓦爾道、琳娜海蒂、艾蜜莉亞克拉克、艾登吉倫、基特哈靈頓、蘇菲特納娜塔，和梅西威廉士。第7季共7集將在7月17日上午9點，於HBO和HBO HD頻道獨家與美國同步首播，當日晚間9點再次播出。

《冰與火之歌：權力遊戲》第7季預告：