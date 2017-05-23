全聯盜照出包受害者不只吳念真 還有NBA的「他」！

NBA球星俠客歐尼爾也曾經登上全聯DM封面。（翻攝自批踢踢實業坊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕全聯未經導演吳念真同意，擅自以吳念真照片大打端午節廣告，引發吳念真不滿，臉書留言調侃，其實這不是第一回，NBA球星俠客歐尼爾也同樣是受害者。

早在今年3至4月檔期，全聯就曾經用過歐尼爾照片大喇喇登上DM封面，還邀請大家一起「春遊野餐趣」；如今吳念真照片遭盜用一事爆發，歐尼爾當時登上「封面人物」的照片也又再廣為流傳。

網友對此事意見紛紛，回應：「比較期待歐尼爾告他們」、「全聯精神，省還要更省」，還狂酸：「歐尼爾表示：我現在跟之前比已經很便宜了喔！」而目前歐尼爾的照片還笑嘻嘻地在全聯網頁上出現，看起來格外刺眼。

俠客歐尼爾的照片仍大喇喇地在全聯網頁出現。（翻攝自全聯福利中心官方網頁）