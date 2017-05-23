限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

全聯盜照出包受害者不只吳念真 還有NBA的「他」！

2017/05/23 14:17

NBA球星俠客歐尼爾也曾經登上全聯DM封面。（翻攝自批踢踢實業坊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕全聯未經導演吳念真同意，擅自以吳念真照片大打端午節廣告，引發吳念真不滿，臉書留言調侃，其實這不是第一回，NBA球星俠客歐尼爾也同樣是受害者。

早在今年3至4月檔期，全聯就曾經用過歐尼爾照片大喇喇登上DM封面，還邀請大家一起「春遊野餐趣」；如今吳念真照片遭盜用一事爆發，歐尼爾當時登上「封面人物」的照片也又再廣為流傳。

網友對此事意見紛紛，回應：「比較期待歐尼爾告他們」、「全聯精神，省還要更省」，還狂酸：「歐尼爾表示：我現在跟之前比已經很便宜了喔！」而目前歐尼爾的照片還笑嘻嘻地在全聯網頁上出現，看起來格外刺眼。

俠客歐尼爾的照片仍大喇喇地在全聯網頁出現。（翻攝自全聯福利中心官方網頁）

相關新聞

推薦新聞
聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！ 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
2017/05/23 09:23
謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
2017/05/23 07:30
照片遭擅用！吳念真無辜搶了全聯先生飯碗 照片遭擅用！吳念真無辜搶了全聯先生飯碗
2017/05/23 08:22
AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服 AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
2017/05/23 13:31
爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」 爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」
2017/05/23 11:04
（影音）亞莉安娜演唱會爆炸武器是這個！警朝自殺恐攻偵辦 （影音）亞莉安娜演唱會爆炸武器是這個！警朝自殺恐攻偵辦
2017/05/23 08:49
不捨！成軍7年的SISTAR也要解散了 月底新單曲成團體告別作 不捨！成軍7年的SISTAR也要解散了 月底新單曲成團體告別作
2017/05/23 11:57
小禎心聲遭漠視 吞李進良錯誤燦笑 小禎心聲遭漠視 吞李進良錯誤燦笑
2017/05/23 07:06
亞莉安娜爆炸案有跡可循？恐攻犯1小時前就曾預告 亞莉安娜爆炸案有跡可循？恐攻犯1小時前就曾預告
2017/05/23 14:13
豬哥亮長眠墓園破千萬 天樞巨星後天早上破土 豬哥亮長眠墓園破千萬 天樞巨星後天早上破土
2017/05/23 10:39
《正義聯盟》導演女兒驚傳自殺 宣布退出電影後製 《正義聯盟》導演女兒驚傳自殺 宣布退出電影後製
2017/05/23 07:46
金泰希喜懷蜜月寶寶！與Rain將升格當爸媽 金泰希喜懷蜜月寶寶！與Rain將升格當爸媽
2017/05/23 13:53
「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存 「人肉碎塊到處沾在我身上」 亞莉安娜粉絲回憶爆炸現場餘悸猶存
2017/05/23 09:43
（專訪）小S舌吻男星1小時 謝蔡康永「讓我爽一下」 （專訪）小S舌吻男星1小時 謝蔡康永「讓我爽一下」
2017/05/23 07:38
留美生畢典當眾批祖國 「中國周子瑜」被迫道歉 留美生畢典當眾批祖國 「中國周子瑜」被迫道歉
2017/05/23 10:11
這個小吃讓豬哥亮愛不釋手！酸甜滋味一吃40年 這個小吃讓豬哥亮愛不釋手！酸甜滋味一吃40年
2017/05/23 07:26
亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？ 亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？
2017/05/23 12:21
江蕙出庭指證遭施暴 看見兇嫌喊：就是他！ 江蕙出庭指證遭施暴 看見兇嫌喊：就是他！
2017/05/23 13:26
老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」 老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」
2017/05/23 08:41
（影音）小小瑜展現蝶式泳技 悠游美樣「根本美人魚」 （影音）小小瑜展現蝶式泳技 悠游美樣「根本美人魚」
2017/05/23 08:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.