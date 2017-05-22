羨慕！太妍演唱會幫她簽瑕疵品專輯 還賜予超可愛新名

太妍上周末一連在台舉辦3場個唱，在昨天的最終場上為一名拿到瑕疵版專輯的粉絲親切簽名（右），羨煞眾人。（合成圖，記者趙世勳攝、翻攝自推特@epicurea_n）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓夯團「少女時代」隊長太妍，上周五起一連3天在台舉辦「PERSONA」個唱，3天下來台灣「SONE」們靠著威猛又近乎神技的排字應援，讓太妍感動到嫑嫑的，昨天在看到台粉排出的「一定要再來」、哭哭表情符號「T^T」後，也直呼感動、大讚大家好厲害，用國語狂讚台粉「好棒棒」、「你們可愛」，嘴甜說自己迷上了台灣。而在昨天（21日）的最終場演出上，也發生了十分特別的小插曲，那就是有粉絲買到了瑕疵品專輯，衝到台前希望太妍能幫忙簽名，她也親切滿足歌迷要求，該名幸運粉絲事後也在PTT少女時代版上PO出與女神近距離接觸的感想，羨慕到讓人直呼：「根本上輩子救了世界！」

太妍感受到台灣「SONE」們滿滿的愛，開心送飛吻。（記者王文麟攝） 台灣「SONE」們連3天以排字應援讓太妍感動到嫑嫑的，狂讚台粉「好棒棒」。（記者趙世勳攝）

這名幸運粉絲所購買的太妍專輯，其實是跟PTT衝榜合購團所一起從南韓購入的，原本就曾聽聞南韓曾有瑕疵品專輯的蹤跡，只是沒想到這次也因團購的關係現身台灣，當時該名粉絲只覺得：「早在最初專輯剛出時，在推特有看見太妍幫飯畫了瑕疵部分，那時候又羨慕又嫉妒啊，深深覺得總有一天自己拿到這樣的話也要當傳家之寶」，沒想到幸運兒竟成了自己！而連續參與了3天演唱會的她，其實在前2天也一直都準備好專輯與奇異筆，期盼能有「奇蹟」發生，最後一天則是靠朋友幫忙寫的「我的專輯有瑕疵」應援板成功吸引太妍的注意，興奮帶著筆跟專輯衝到太妍面前，讓偶像幫自己簽名，而太妍也親切應允，讓現場充斥著此起彼落的羨慕呼聲。

粉絲分享自己拿到的太妍專輯是傳說中的「瑕疵版」（前），雖有印痕但是沒有燙銀。（翻攝自PTT SNSD版@dabby0407） 粉絲分享自己拿到的太妍專輯是傳說中的「瑕疵版」（前），雖有印痕但是沒有燙銀。（翻攝自PTT SNSD版@dabby0407） 粉絲分享自己拿到的太妍專輯是傳說中的「瑕疵版」（前），雖有印痕但是沒有燙銀。（翻攝自PTT SNSD版@dabby0407）

太妍在台上原本只是發出可惜的嘆聲，也表示與該名粉絲距離太遠，不過這名粉絲抱持著「此時不衝何時衝」的壯烈心態，馬上帶著專輯飛奔出去，將其遞給工作人員，之後才到太妍手上，太妍在接過之後，先是簽了自己的招牌蝴蝶簽名，補了瑕疵品正面、側面沒印到的「MY VOICE」及「Deluxe Edition」後，沒想到竟又問粉絲：「What's your name?」再度讓現場其他人羨慕到發出怒吼聲，由於2人中間還是有距離，該名粉絲不斷大吼但太妍仍聽不見，便直接把手上的麥克風遞過去，粉絲也馬上回應：「Dabby，D-A-B-B-Y」，太妍笑著簽完後，還可愛地喊了她的名字，並表示：「Thankyou, sorry!」該名粉絲也熱情大回飛吻給親切的女神太妍。

太妍接過瑕疵專輯後，馬上彎下膝蓋直接跪坐在台上為粉絲簽名。（翻攝自推特@epicurea_n） 太妍簽完後，不只喊了該名幸運粉絲名字，也再次向他表示謝意和歉意。（翻攝自推特@epicurea_n）

當時心裡還帶著「我偶像怎麼這麼好這麼棒！我偶像是少女時代！是金太妍！」這般激動之情的粉絲，回到位置上後卻有些傻眼了，因為太妍誤把她的名字「Dabby」拼成了「Tappy」，瞬間幫人家改了名字，雖然事後才發現可能由於自己太過激動、當下發音不夠清晰標準，導致全場各處所聽到的拼法都不近相同，但這名粉絲仍毫不在乎，開心滿足地表示：「我現在改名叫做Tappy，大家好，我是Tappy，T-A-P-P-Y 皇上要幫我改名，這是何等榮耀啊啊啊我一定改！！我絕對改！！」而太妍本人不僅幫她簽名、賜予新名外，後來也在這位幸運到不行的粉絲IG貼文上點讚、再次親自認證，讓她感動到直呼：「謝謝金太妍，這麼好、這麼棒，讓我能夠喜歡上你，願意來台灣開三場演唱會，願意看每個飯的應援板，願意彎下你的膝蓋，接過我的專輯幫我簽名」，也說：「我這輩子做得最正確的一件事，大概是成為你們的飯，成為Sone吧」，為這場賓主盡歡的演唱會畫下圓滿句點。

太妍為粉絲簽了名、補了上方的「MY VOICE」，卻誤將粉絲的名字「Dabby」寫成了「Tappy」。（翻攝自PTT SNSD版@dabby0407） 側面沒有印上「Deluxe Edition」的部分，太妍也貼心為其補上。（翻攝自PTT SNSD版@dabby0407） 吸引了太妍目光的韓文板子與簽名專輯的合照。（翻攝自PTT SNSD版@dabby0407） 太妍後來也親自為該名粉絲在Instagram上的PO文點讚認證。（翻攝自PTT SNSD版@dabby0407）