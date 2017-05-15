主持一時恩師一世 侯怡君「豬哥亮待我如親生」

豬哥亮（左）「出國深造」後，復出的第一個節目便是和侯怡君（右）一起主持的民視《豬哥會社》。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮「出國深造」後，復出的第一個節目便是和侯怡君一起主持民視《豬哥會社》，復出後的主持成績更是有目共睹，大家對於豬哥亮的復出也是充滿懷念和期待，2人也以此節目榮獲第45屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，侯怡君也回憶道：「豬哥亮待我如親生，把他的主持經驗全都傳授給我」。

當年由戲劇節目轉戰綜藝主持的侯怡君‵，恰巧和剛復出的豬哥亮兜在一塊，當然在「秀場天王」旁主持可不簡單，侯怡君當時也慘遭被譏「花瓶、不會主持」，侯怡君笑說：「每次錄影都緊張到不行，豬哥亮給我很大的安定感，節目起承轉合教導仔細，更保護我出言不當，免得被觀眾扣分」也很感謝豬哥亮讓她有機會得獎來證明自己可以。

侯怡君分享，剛開始對主持並不熟悉，豬哥亮便跟她說：「只要『調侃自己』就對了！」何謂「調侃自己」，豬哥亮表示用調侃自己，來娛樂別人就是最好的笑果。當有藝人離婚或情關難過，豬哥亮便會先調侃自己讓來賓卸下心防，來賓放鬆並且信任你的時候，就是你主持成功的時候了。

侯怡君感嘆這一路跟豬哥亮學習那麼久，她學到「謹言慎行」，而自己向來是直來直往的個性，「這真的好難」，日前人妖失言風波也讓侯怡君感嘆：「怎麼又忘記豬哥亮叮嚀的話！」侯怡君捨不得豬哥亮受到疾病的折磨，表示沒有人可以取代豬哥亮，會永遠記得那段與豬哥亮一起主持的「美好年代」。