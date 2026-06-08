《新聞挖挖哇》逼退《命運好好玩》？何篤霖、陳亞蘭雙辭 新主持曝光

何篤霖、陳亞蘭請辭《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣長壽命理節目《命運好好玩》驚傳主持群大洗牌。主持該節目長達22年的靈魂人物何篤霖，與搭檔陳亞蘭因與製作單位調降酬勞談判破局，決定在合約結束後正式「畢業」。

對此，何篤霖透過經紀人感性表示心中滿是感謝，在影視環境不景氣下，一個節目能陪伴大家這麼久非常不容易，很謝謝電視台與全體同仁多年的照顧。

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隨後JET綜合台也發表官方回應，坦言這次的風波主要是因為同台的《新聞挖挖哇》收視表現亮眼，電視台決定將其延長為2小時節目，在排擠效應下壓縮了《命運好好玩》的時數，由原本長度縮減為1小時。電視台進一步解釋，由於節目時長減半，才會與主持人協商按比例調降為1小時的主持費用，對於最終無法與陳亞蘭和何篤霖達成共識，感到非常遺憾。

《命運好好玩》新任主持由小賴接手。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

電視台表示節目將與時俱進並進行全面大改版，未來除了棚內錄影，也會特別加入外景橋段。同時，電視台也同步公開了全新的主持陣容，確定將由熱門男團五堅情成員「小賴（賴晏駒）」與型男命理師「湯鎮瑋」共同接棒主持。

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