自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《新聞挖挖哇》逼退《命運好好玩》？何篤霖、陳亞蘭雙辭 新主持曝光

何篤霖、陳亞蘭請辭《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）何篤霖、陳亞蘭請辭《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣長壽命理節目《命運好好玩》驚傳主持群大洗牌。主持該節目長達22年的靈魂人物何篤霖，與搭檔陳亞蘭因與製作單位調降酬勞談判破局，決定在合約結束後正式「畢業」。

對此，何篤霖透過經紀人感性表示心中滿是感謝，在影視環境不景氣下，一個節目能陪伴大家這麼久非常不容易，很謝謝電視台與全體同仁多年的照顧。

隨後JET綜合台也發表官方回應，坦言這次的風波主要是因為同台的《新聞挖挖哇》收視表現亮眼，電視台決定將其延長為2小時節目，在排擠效應下壓縮了《命運好好玩》的時數，由原本長度縮減為1小時。電視台進一步解釋，由於節目時長減半，才會與主持人協商按比例調降為1小時的主持費用，對於最終無法與陳亞蘭和何篤霖達成共識，感到非常遺憾。

《命運好好玩》新任主持由小賴接手。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）《命運好好玩》新任主持由小賴接手。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

電視台表示節目將與時俱進並進行全面大改版，未來除了棚內錄影，也會特別加入外景橋段。同時，電視台也同步公開了全新的主持陣容，確定將由熱門男團五堅情成員「小賴（賴晏駒）」與型男命理師「湯鎮瑋」共同接棒主持。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中