逢年破億 豬哥亮賀歲片創13億紀錄

豬哥亮今晨於台大醫院病逝。（資料照）〔記者盧家豪／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮今晨大腸癌病逝，享壽70歲。

豬哥亮兩個月前因大腸癌末病情惡化住進台大醫院，病情一度因與謝金燕破冰病情好轉，不過上個月底癌細胞又轉移至肝，月初肝衰竭症狀發作，每天清醒不到3小時，最終在今晨病逝。

豬哥亮1999年欠下鉅額賭債「出國深造」，相隔十年被媒體屏東捕捉到吃黑輪身影，復出爆紅。從廣告到電視節目《豬哥會社》、《豬哥壹級棒》、《萬秀豬王》等都屢屢創下收視率佳績，至今仍在電視上重播。

之後豬哥亮也轉戰電影界，自演出電影《雞排英雄》票房破億後，每逢過年都少不了豬哥亮電影推出，接連5部參演、主演的賀歲片票房通通破億，《大尾鱸鰻》更創下全台4.2億的驚人成績，讓他被冠上「賀歲帝」、「破億票房天王」等稱號。

自2011年起豬哥亮電影票房屢創佳績，當中《雞排英雄》1.4億、《大尾鱸鰻》4.3億、《大稻埕》2.1億、《大囍臨門》2.5億、《大尾鱸鰻2》1.7億，粗估超過12億元，而這項紀錄直到今年的《大釣哥》票房失利才中斷，不過全台仍獲6700萬，已經比很多國片還賣。