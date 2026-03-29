12星座「4月運勢榜」揭曉 ！ 前3強「事業、財庫、桃花」全贏
12星座最新排行出爐，有3個星座是本週最強吸金體！（桃園市政府風景區管理處提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著美伊戰爭陰影籠罩，地緣政治動盪導致全球股市進入劇烈盤整期，人心浮動之餘，12星座「4月運勢排行榜」也迎來新一波大洗牌！
根據占星專家小孟老師分析，4月運勢榜首由金牛座強勢奪下，憑藉突出的工作表現與長線投資眼光，成為事業與財富的雙料贏家；巨蟹座與雙子座雖緊隨其後，但同樣在工作與愛情兩大領域迎來五星級強運。
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另外，小孟老師也針對每個星座提醒「貴人星」和「小人星」所在位置，對於想要補運或趨吉避厄的人，透過心態調整，更能在變動的星盤中找到屬於自己的安穩座標。
➤第12名
♈牡羊座│注意工作態度，財運不要開槓桿。
．工作運勢：★★★
．愛情運勢：★★
．幸運色：白色
．貴人：金牛
．小人：牡羊
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➤第11名
♓雙魚座│工作需照顧身體，財運切莫犒賞。
．工作運勢：★★★
．愛情運勢：★★
．幸運色：紅色
．貴人：魔羯
．小人：天秤
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➤第10名
♍處女座│工作需要溝通，財運保持紀律。
．工作運勢：★★
．愛情運勢：★★★
．幸運色：灰色
．貴人：獅子
．小人：魔羯
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➤第9名
♒水瓶座│工作挑戰新事物，財運需保守理財。
．工作運勢：★★★
．愛情運勢：★★★
．幸運色：棕色
．貴人：雙魚
．小人：天蠍
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➤第8名
♏天蠍座│工作壓力較多，財運不宜過度加碼。
．工作運勢：★★★
．愛情運勢：★★★★
．幸運色：綠色
．貴人：雙子
．小人：水瓶
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➤第7名
♑魔羯座│工作解決問題，財運可穩定投資。
．工作運勢：★★★★
．愛情運勢：★★★
．幸運色：藍色
．貴人：射手
．小人：處女
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➤第6名
♐射手座│工作找到貴人，財運做好管控。
．工作運勢：★★★★
．愛情運勢：★★★
．幸運色：紫色
．貴人：金牛
．小人：牡羊
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➤第5名
♎天秤座│工作受到賞識，財運找到標的。
．工作運勢：★★★★
．愛情運勢：★★★
．幸運色：橙色
．貴人：巨蟹
．小人：獅子
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➤第4名
♌獅子座│工作溝通順暢，財運維持保守。
．工作運勢：★★★★
．愛情運勢：★★★★
．幸運色：黃色
．貴人：巨蟹
．小人：處女
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➤第3名
♊雙子座│工作適合新嘗試，消費慾望特別強。
．工作運勢：★★★★★
．愛情運勢：★★★★★
．幸運色：黑色
．貴人：天蠍
．小人：雙魚
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➤第2名
♋巨蟹座│工作受上司肯定，財運適合定期定額。
．工作運勢：★★★★★
．愛情運勢：★★★★★
．幸運色：金色
．貴人：雙子
．小人：水瓶
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➤第1名
♉金牛座│工作表現突出，財運適合長期投資。
．工作運勢：★★★★★
．愛情運勢：★★★★★
．幸運色：粉色
．貴人：射手
．小人：天秤
☆星座命理說法僅供參考☆