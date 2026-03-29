12星座「4月運勢榜」揭曉 ！ 前3強「事業、財庫、桃花」全贏

12星座最新排行出爐，有3個星座是本週最強吸金體！（桃園市政府風景區管理處提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著美伊戰爭陰影籠罩，地緣政治動盪導致全球股市進入劇烈盤整期，人心浮動之餘，12星座「4月運勢排行榜」也迎來新一波大洗牌！

根據占星專家小孟老師分析，4月運勢榜首由金牛座強勢奪下，憑藉突出的工作表現與長線投資眼光，成為事業與財富的雙料贏家；巨蟹座與雙子座雖緊隨其後，但同樣在工作與愛情兩大領域迎來五星級強運。

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另外，小孟老師也針對每個星座提醒「貴人星」和「小人星」所在位置，對於想要補運或趨吉避厄的人，透過心態調整，更能在變動的星盤中找到屬於自己的安穩座標。

➤第12名

♈牡羊座│注意工作態度，財運不要開槓桿。

．工作運勢：★★★

．愛情運勢：★★

．幸運色：白色

．貴人：金牛

．小人：牡羊

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➤第11名

♓雙魚座│工作需照顧身體，財運切莫犒賞。

．工作運勢：★★★

．愛情運勢：★★

．幸運色：紅色

．貴人：魔羯

．小人：天秤

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➤第10名

♍處女座│工作需要溝通，財運保持紀律。

．工作運勢：★★

．愛情運勢：★★★

．幸運色：灰色

．貴人：獅子

．小人：魔羯

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➤第9名

♒水瓶座│工作挑戰新事物，財運需保守理財。

．工作運勢：★★★

．愛情運勢：★★★

．幸運色：棕色

．貴人：雙魚

．小人：天蠍

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➤第8名

♏天蠍座│工作壓力較多，財運不宜過度加碼。

．工作運勢：★★★

．愛情運勢：★★★★

．幸運色：綠色

．貴人：雙子

．小人：水瓶

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➤第7名

♑魔羯座│工作解決問題，財運可穩定投資。

．工作運勢：★★★★

．愛情運勢：★★★

．幸運色：藍色

．貴人：射手

．小人：處女

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➤第6名

♐射手座│工作找到貴人，財運做好管控。

．工作運勢：★★★★

．愛情運勢：★★★

．幸運色：紫色

．貴人：金牛

．小人：牡羊

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➤第5名

♎天秤座│工作受到賞識，財運找到標的。

．工作運勢：★★★★

．愛情運勢：★★★

．幸運色：橙色

．貴人：巨蟹

．小人：獅子

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➤第4名

♌獅子座│工作溝通順暢，財運維持保守。

．工作運勢：★★★★

．愛情運勢：★★★★

．幸運色：黃色

．貴人：巨蟹

．小人：處女

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➤第3名

♊雙子座│工作適合新嘗試，消費慾望特別強。

．工作運勢：★★★★★

．愛情運勢：★★★★★

．幸運色：黑色

．貴人：天蠍

．小人：雙魚

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➤第2名

♋巨蟹座│工作受上司肯定，財運適合定期定額。

．工作運勢：★★★★★

．愛情運勢：★★★★★

．幸運色：金色

．貴人：雙子

．小人：水瓶

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➤第1名

♉金牛座│工作表現突出，財運適合長期投資。

．工作運勢：★★★★★

．愛情運勢：★★★★★

．幸運色：粉色

．貴人：射手

．小人：天秤

☆星座命理說法僅供參考☆

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