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娛樂 最新消息

老司機崩潰！「麻豆傳媒」永久關停 台灣第一AV女優說話了

（圖翻攝自麻豆傳媒官網、吳夢夢IG）（圖翻攝自麻豆傳媒官網、吳夢夢IG）

〔即時新聞／綜合報導〕知名華語AV片商「麻豆傳媒」週四（2日）突然發布公告，宣布官網將永久關閉，讓大批老司機崩潰。對此，被稱為「台灣第一AV女優」的吳夢夢發聲了。

不少老司機發現，麻豆傳媒官網2日點進去只跳出一份宣布永久關停的公告，上頭稱這是一封告別信，「曾經，我們帶著初心啟航，在大家的支持下記錄下了無數個閃耀的瞬間。我們驕傲於那些精心打磨的原創內容，也感恩於屏幕前你們的每一次停留。」

「但前路漫漫，風雨也從未停歇。行業環境的劇變與盜版侵權的無奈，讓堅持原創的道路變得異常崎嶇。與其在日漸逼仄的空間裡妥協，我們更願意在最美好的時刻體面退場，把最好的一面留在大家的記憶裡。因此，我們決定正式關閉相關服務。這並非一次潰敗，而是一場尊重的告別。」

「很抱歉，只能陪大家走到這裡了。感謝你們曾給予的掌聲、理解與鼓勵。曲終人散，但感謝相遇。願所有的美好，都在未來與你們不期而遇。」

對此，吳夢夢在Threads上轉發消息，感慨「麻豆APP結束營業，也算是華語時代沒落的證明，剩下其他繼續為華語市場努力的片商，真的辛苦了。」

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