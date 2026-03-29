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娛樂 日韓

日偶像私密影片外流！9人大混戰身分曝光 爆全裸野球拳、未成年抽菸

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本偶像爆醜聞？今天（29日）凌晨網上爆料來自星達拓（原傑尼斯）、AKB48、乃木坂46的等9位男女偶像共處一室，且狀似親密，影片曝光後引發軒然大波，且觀看次數更是高達4700萬，相當驚人。

影片中，鈴木久留美實在太過明顯，一下就被粉絲認出來。（翻攝自X）影片中，鈴木久留美實在太過明顯，一下就被粉絲認出來。（翻攝自X）

一個「X」帳號昨天發文，點名多名男女偶像，包括「ACEes」、「B&ZAI」、「傑尼斯」、「嵐的伴舞」、「AKB48」，前兩者被看好即將成為下一個從星達拓出道的團體。該帳號指控他們未成年飲酒、抽菸，甚至還全裸玩野球拳，更爆料「ACEes」的深田龍生與AKB48的向井地美音同居，未來還會有更多的消息公開。

佐藤璃果送上酒，讓鈴木悠仁相當開心。（翻攝自X）佐藤璃果送上酒，讓鈴木悠仁相當開心。（翻攝自X）

鈴木悠仁被鈴木久留美抱著，一邊吞雲吐霧，在室內抽菸。（翻攝自X）鈴木悠仁被鈴木久留美抱著，一邊吞雲吐霧，在室內抽菸。（翻攝自X）

外流的影片可以看到，抽菸的男子是「B&ZAI」的鈴木悠仁，走路搖搖晃晃、與鈴木悠仁緊抱的是AKB48的鈴木久留美，拍攝者是AKB48的田口愛佳，剛進門過生日的是乃木坂46的佐藤璃果，佐藤璃果還帶了酒上門。

鈴木悠仁與鈴木久留美緊緊擁抱。（翻攝自X）鈴木悠仁與鈴木久留美緊緊擁抱。（翻攝自X）

影片曝光後，瞬間引發熱烈討論，網友紛紛表示，「訊息量太大，不知道從何看起」、「如果這是真的，完全就是缺乏身為專業藝人的精神」、「太荒謬了」、「如果未成年喝酒、抽菸屬實，對公司來說真的是很嚴格的問題，希望傑尼斯跟AKB的事務所要好好嚴查旗下的違規行為」、「這真的是2026年的震撼彈」、「我都不認識他們，看來他們很普通」、「ACEes就快要出道了…」、「為什麼這影片會流出，對方有什麼用意」、「這影片被放出來也太可怕」。

到目前為止，牽涉這起事件的藝人，其經紀公司都並未回應，真實性有待確認。

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