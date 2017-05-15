綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟

豬哥亮病逝，享壽70歲。（記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮近年健康狀況每況愈下，今天傳出因病過世消息，享年70歲，令粉絲相當震撼。

豬哥亮原名為謝友偵，為早期秀場天王、秀場巨星，1980年代，他用豬哥亮藝名在秀場上嶄露頭角，與張菲、邢峰齊名，並稱「南豬、北張、中邢峰」；豬哥亮主持語言主要以台語為主，由於當年智慧財產權尚未普及，他的歌廳秀錄影帶、光碟在不少地方流傳，因此，不少民眾都是看他節目長大的。

豬哥亮與女兒謝金晶。（資料照，記者胡舜翔攝）

紅極一時的豬哥亮，在1993年沉迷大家樂、積欠大筆賭債，最後跑路，1997年曾短暫復出過，但在1999年再度離開演藝圈，直到2009年豬哥亮為燦坤3C拍攝電視廣告而復出，隨後主持第一個綜藝節目《豬哥會社》，更曾擁有一舉破10的高收視率，2010年10月22日，豬哥亮與侯怡君以民視綜藝節目《豬哥會社》榮獲第45屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。

此外，豬哥亮也在2011年起，春節時期推出過年賀歲片，如《雞排英雄》、《大尾鱸鰻》、《大稻埕》、《大囍臨門》、《大尾鱸鰻2》等電影，每部戲幾乎皆破億萬票房。

謝金燕最後與爸爸破冰。（資料照，記者胡舜翔攝）

雖然事業逐見起色，但豬哥亮的健康狀況卻是每況愈下，他和大腸癌糾纏快3年，從2期拖到末期。2014年豬哥亮確診罹患大腸癌2期，但因拍戲、主持綜藝節目，忽略治療，直到去年9月因腹水達6600c.c.再度入院，證實為癌末，最後緊急住院開刀才保住一命，去年底再被醫生宣告壽命只剩4個月，體重更從71公斤暴瘦到僅剩56公斤。

豬哥亮在3月28日傳出病危消息，但當時主治醫生表示，豬哥亮住院狀況穩定，當天也傳出豬哥亮與女兒謝金燕破冰，謝金燕之所以對豬哥亮不諒解，起因為他對婚姻不忠，讓謝金燕只能選擇護母和豬哥亮決裂。

豬哥亮有過4段婚姻，謝金燕是2女兒，謝金燕曾在2016年演唱會播放一段影片，揭發兩人心結由來，內容控訴父親當年家暴還拋棄家庭、性格傳統的母親更在豬哥亮請求下接納小三，與其他女人共事一夫，及遭討債等黑歷史。

豬哥亮當時則是表明，已早早擬好遺書，把一家大小都照顧交代好，透露「遺書沒有謝金燕的名字」，顯現出當時兩人心結；不過，隨著豬哥亮傳出病逝消息，謝金燕和豬哥亮也在3月28日共同發布聲明，謝金燕表示，「身為女兒的我跟爸爸說對不起、爸爸對不起、爸爸對不起、女兒愛你，爸爸也對我說對不起、女兒對不起、爸爸愛妳，每天我們互相道愛、道歉、道謝、道晚安」；兩人破冰大團圓的結果，也讓豬哥亮少點遺憾。