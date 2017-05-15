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敢呼豬哥亮巴掌的她 嘆「豬一生沒接班人了」

2017/05/15 07:36

羅霈穎感嘆豬哥亮一生未能好好享受。（翻攝自臉書）［記者鍾智凱／台北報導］豬哥亮大腸癌末病危，老友羅霈穎回憶：「他是一個站在舞台發光的人，沒有接班人了。」最感嘆豬哥亮一生賺進大把鈔票，卻因賭博緣故輸掉財產，她說：「豬哥亮沒有吃過太好的飯，後台都是吃一些乾麵呀、湯啊什麼的，很倉促，好可惜，沒有享受到真正人生，一直歡笑發光。」

先前羅霈穎是豬哥亮歌廳秀的老班底，2人鬥嘴相互回擊，她也是演藝圈中少數敢對豬哥亮呼巴掌的藝人，她說：「剛出道時我什麼都不懂，覺得為什麼你要弄我，我就弄回去，沒想到就很好笑，而且我台語又不輪轉，一聽就是外省人。」

羅霈穎（右）在豬哥亮主持的歌廳秀經常互相嘴砲。（翻攝自YouTube）豬哥亮娶第三任老婆葉瑞美時，就是找羅霈穎當證婚人，當時她與豬哥亮做完秀，旅館還沒睡醒，豬哥亮就來敲門，「有沒有帶身分證？跟我走一趟。」不料就這麼成了證婚人，羅霈穎也大驚：「原來結婚就這麼簡單？」

豬哥亮生前，羅霈穎一直不願打擾探病，怕被認為會造成作秀意味，因此遙遙集氣，「就是因為關鍵時刻我更不願意。」

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